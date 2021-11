Paris Hilton ha detto sì: la nota ereditiera è convolata a nozze, l’11 novembre, con il fidanzato Carter Reum, manager finanziario. Con una cerimonia sfarzosa – che durerà tre giorni, come Paris aveva anticipato lo scorso agosto a The Tonight Show di Jimmy Fallon – i due si sono scambiati le promesse di fronte ad amici e familiari, riuniti nella mega villa di Bel-Air, Los Angeles, appartenuta al nonno paterno Barron Hilton.

“Il mio per sempre inizia oggi. 11 novembre 2021. Appena sposati. Per sempre Paris e Carter“, ha scritto su Instagram l’ereditiera, pubblicando una foto che la ritrae in abito nuziale, una creazione di Oscar de la Renta. Solo il primo dei numerosi vestiti che la 4oenne ha già anticipato che indosserà nel corso dei festeggiamenti “Un sacco di vestiti. Probabilmente dieci. Adoro i cambi d’abito“, aveva detto sempre al The Tonight Show ad agosto.

L’ex protagonista di The Simple Life, inoltre, ha già fatto sapere ai suoi fan che il suo “matrimonio da favola“, sarà raccontato con molti dettagli in una docu-serie intitolata Paris in Love, con tante curiosità sulla storia tra Paris e Carter e l’organizzazione dell’evento, che avrebbe dovuto – almeno inizialmente – svolgersi in una chiesa di Los Angeles, la stessa dove hanno contratto matrimonio i genitori di lei. Poi la scelta di cambiare location a poco più di una settimana dall’evento.

Paris e Carter sono legati dal 2019. Quest’ultimo è da tempo amico della famiglia Hilton ed è un imprenditore che dirige un’azienda che finanzia start up di successo. A febbraio del 2021 lui le ha fatto una romantica proposta in spiaggia, proprio nel giorno del compleanno di Paris. L’anello di fidanzamento che lui le ha regalato vale circa due milioni di dollari: firmato Jean Dousset, pronipote del celebre gioielliere francese Louis Cartier, è un diamante da dieci carati. Tra gli ospiti anche l’attrice Emma Roberts, il musicista Evan Ross e la cantante Bebe Rexha.