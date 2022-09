Momenti di vero panico per Elettra Lamborghini e il marito Afrojack, al rientro da un viaggio insieme: la coppia si trovava in volo sul jet privato quando, al momento della discesa a terra, il velivolo si è trovato in una forte turbolenza, che li ha costretti a un atterraggio d’emergenza.

La cantante ha raccontato i drammatici momenti vissuti nelle storie del suo profilo Instagram, e chiarendo subito che “Stasera siamo stati davvero fortunati”, mostrando l’immagine del finestrino dell’aereo, mentre fuori imperversava il mal tempo.

Poi ha spiegato che all’inizio del volo hanno incontrato diverse turbolenze ma che è andato tutto bene fino a metà viaggio. Il panico è arrivato quando il mezzo ha iniziato le manovre per la discesa e si è trovato nel mezzo di un temporale fortissimo.

A corredo di questo racconto Elettra Lamborghini ha condiviso foto e video degli attimi di paura vissuti, in cui fulmini pioggia circondano il jet. Infine l’atterraggio:

Atterriamo nella pista nel bel mezzo della tormenta ed il pilota inizia ad urlare i freni non funzionano… Ci schiantiamo nell’erba che grazie al cielo non ci ha ribaltato ma frenato… non trovo ancora le parole.

Elettra Lamborghini e Afrojack, una volta arrivati a terra, hanno pubblicato un selfie per far sapere di star bene, senza dimenticare di ringraziare i piloti e tutto il personale a terra che li accolti.