È una selle serie tv più seguite e amate di sempre, che dal 2013 tiene milioni di spettatori incollati allo schermo in attesa di sapere quali nuove avventure dovrà affrontare la famiglia Shelby. Stiamo ovviamente parlando di Peaky Blinders, la serie (ormai diventata cult) che racconta le vicende di una gang di criminali della Birmingham degli Anni ’20. Per i fan gli ultimi episodi della quinta stagione sembrano ormai un ricordo lontano, dato che sono usciti nel 2019. Ma ora, all’inizio del 2022, Thomas Shelby e compagni sono pronti a tornare, come dimostra il trailer dell’ultima e attesissima stagione.

Rilasciato dalla BBC, il video ci porta a scoprire cosa ci riservano gli episodi finali della serie: Thomas (interpretato magistralmente da Cillian Murphy) si è ormai fatto un nome in politica, ma ciò non significa che voglia lasciare definitivamente da parte i suoi affari e, soprattutto, i suoi Peaky Blinders. Sullo sfondo l’ascesa del fascismo e del nazismo, che porta la serie in un periodo storico ben diverso dal primo dopoguerra in cui erano ambientati i primi episodi. Ma, come ha rivelato il regista Anthony Byrne a Digital Spy, la serie avrà inizio proprio dal punto preciso in cui l’avevamo lasciata (attenzione spoiler): Tommy è nel giardino della sua villa, con una pistola puntata alla testa.

Vi raccomandiamo... La top 20 delle serie tv Netflix da vedere

Nel trailer vediamo alcune grandi conferme nel cast: oltre a Murphy, tornano Paul Anderson nei panni di Arthur Shelby, Finn Cole nel ruolo di Michael Gray, Sophie Rundle come Ada Shelby, Anya Taylor-Joy (che abbiamo conosciuto come protagonista de La regina degli scacchi) a interpretare Gina Gray, mentre Tom Hardy è di nuovo il volto di Alfie Solomons. Ci sono però anche alcune new entry, che scopriremo nel corso delle puntate. Non è chiaro, invece, quale sarà la decisione della produzione in merito al personaggio di Polly Gray: purtroppo la sua interprete, Helen McCrory, è scomparsa nel 2021, e nel trailer non si fa alcun riferimento ad una delle donne più influenti della famiglia Shelby.

Non c’è ancora una data precisa riguardo all’uscita di Peaky Blinders 6: quel che è certo, però, è che gli episodi della stagione finale dell’ormai iconica serie britannica arriveranno sulla BBC nei primi mesi del 2022, mentre in Italia uscirà su Netflix probabilmente d’estate. Ma niente paura, non dovremo dire definitivamente addio alla famiglia Shelby: il produttore Steven Knight ha confermato la sua intenzione di mettere la parola fine alla serie con un film, in programma per il 2023.