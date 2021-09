Peccati ad alta quota, titolo originale Mile High Escorts, è un film thriller del 2020 diretto da Sam Irvin, con Chloe Carabasi, Adam Huss, Griffin Freeman, Saxon Sharbino, Gary Weeks e Ella Frazee. Dura 89 minuti ed è in onda l’ 11 Settembre 2021 in prima tv su RaiDue.

La pellicola, come si evince dal trailer, racconta le vicende di Lauren e Ashley, due hostess che lavorano per una compagnia in crisi. Una conoscente propone loro di collaborare con una società aerea privata che offre ai suoi clienti facoltosi, servizi personalizzati per ogni esigenza, ossia la possibilità di dormire con le assistenti di volo.

La trama si infittisce quando una di loro viene trovata morta mentre un’altra scopre un tremendo segreto che il proprietario dell’azienda tiene nascosto scrupolosamente. Aver intuito che sul posto di lavoro esistono molti misteri la rende immediatamente il prossimo obiettivo di un misterioso killer.

Mile High Escorts è una produzione Stargazer Films con sede a Louisville. Parte del film è stata girata e prodotto nel Kentucky. Altre scene a Sellersburg, nell’Indiana ma gran parte della pellicola in realtà è ambientata al chiuso.

Il cast è guidato da Christina Moore che interpreta il personaggio di Hannah. L’attrice ha iniziato ad avere successo grazie a Fired Up, Walking Shadow e Serial Dater. Sharbino invece è Lauren, ed è conosciuta per i suoi ruoli in serie come Real Estate in Season, 90210: New Generation, Sister Hawthorne. Ashley è Kara Royster che ha recitato anche in Per un pugno di follower, Due donne e un segreto e Un’amica spietata.