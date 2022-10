Pechino Express 2023, ecco il cast al completo

Nei prossimi giorni inizieranno le riprese di Pechino Express 2023. Le location della nuova edizione sono senza dubbio tra le più suggestive: India ma anche Cambogia e Borneo Malese. A condurre i partecipanti tra prove e peripezie varie sarà Costantino Della Gherardesca affiancato da Enzo Miccio. L’anno scorso il wedding planner era stato chiamato a sostituire in corsa Della Gherardesca ritornato in Italia in seguito a un infortunio. Non è ancora chiaro se sarà una conduzione congiunta oppure se i due si alterneranno.

Nei giorni scorsi Sky e Now Tv hanno ufficializzato il cast della nuova edizione, un parterre che promette davvero di far scintille. A partecipare alla trasmissione saranno Giorgia Soleri, compagna di Damiano dei Maneskin, insieme a Federpippi, al secolo Federica Fabrizio. Ci saranno poi Joe Bastianich e il musicista Andrea Belfiore, Lara Picardi, avvocato appassionato di trekking e Alessandra de Michelis maestra di sci. La lista prosegue con Salvatore Schillaci che parteciperà con la moglie Barbara Lombardo, le modelle Carolina Stramare e Barbara Prezja, Dario Vergassola con la figlia Caterina e Maria Rosa Petolicchio, insegnate de Il Collegio, con l’ex alunno Andrea Di Piero.

Mancano ancora due coppie all’appello, quattro concorrenti che sicuramente aumenteranno l’attenzione nei confronti del programma. Stiamo parlando di Martina Colombari, eletta Miss Italia nel 1991, con il figlio Achille Costacurta, nato dal matrimonio con Alessandro Costacurta, ma soprattutto di Federica Pellegrini e Matteo Giunta. La campionessa delle Olimpiadi, la più giovane medaglia nella storia dello sport made in Italy, è il personaggio più famoso ad aver mai accettato di partecipare. Lei e Giunta, suo allenatore, si sono sposati il 27 agosto scorso.