Pierpaolo Piccioli: campagna benefica di Valentino per lo Spallanzani di Roma

Pierpaolo Piccioli, direttore creativo di Valentino lancia la campagna benefica #ValentinoEmpathy per l’ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma. Il progetto ha lo scopo di chiamare a raccolta le grandi star che hanno collaborato con il marchio per raccogliere fondi per l’ospedale e aiutare la ricerca. Si tratta di una campagna pubblicitaria da remoto, dove non ci sono fotografi e troupe. Ci sono solo i testimonial e come fotografi chi vive in casa con loro. Un’idea, definita dallo stesso Pierpaolo, nuova e più intima, rispetto al rapporto tra fotografo e modella.

“Quando ci si fa fotografare da chi ti conosce è tutto diverso, ci si capisce meglio. In queste ultime settimane mia figlia Stella mi ha fatto diverse foto” ha dichiarato Piccioli. “Per me queste sono le più fighe che abbia mai fatto. È palpabile il legame che traspare tra noi.” Partendo da questa idea il Direttore Creativo della maison italiana ha deciso di sviluppare questo nuovo progetto. Le star che parteciperanno a titolo gratuito e le loro foto non avranno come sfondo paesaggi esotici o grandi scenari. I testimonial saranno ritratti nel luogo della loro casa che gli sta più a cuore da un loro famigliare. Tra le star che hanno deciso di aderire al progetto ci sono Gwyneth Paltrow, Naomi Campbell, Laetitia Casta, Maria Carla Boscono e Vittoria Cerretti. Per il momento ci sono ventuno personaggi, tra modelle e star che hanno aderito.

L’idea di questa campagna ideata da Pierpaolo Piccioli è nata per promuovere la raccolta fondi per lo Spallanzani. “Mayhoola, a cui fa capo il brand, ha già fatto una donazione, ma la nostra maison di origine romana ci teneva a sostenere la propria città” spiega Pierpaolo Piccioli. Pensando al dopo Coronavirus, quando l’emergenza sarà cessata, Pierpaolo ammette che anche la moda dovrà cambiare approccio con il pubblico. Sebbene non sarà possibile sfilare sulle passerelle a luglio, per presentare la collezione autunno inverno 2020/2021, Piccioli sta pensando come poter presentare il suo nuovo concetto di moda senza violare le attuali restrizioni. Per il momento il direttore creativo ha annunciato che la nuova collezione dovrà suscitare emozioni e far sognare chi la indosserà.