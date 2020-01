All’Hôtel Salomon de Rothschild di Parigi, che spesso ospita le sfilate di moda della maison, Pierpaolo Piccioli ha presentato la collezione Valentino Haute Couture Primavera-Estate 2020.

Non a caso, i look hanno i nomi delle sarte, dei tagliatori, delle ricamatrici e di quanti hanno lavorato in atelier: Fernando, MariaLuigia, Stefano, Federica, Bianca e via così, facendo corrispondere ogni creazione al suo creatore.

“Questa collezione è ispirata al mistero del mondo inconscio, perché ciò che nascondiamo, a volte, può essere la nostra più grande forza. Devo ringraziare tutti i membri del mio atelier per aver messo coraggiosamente così tanto di se stessi in quello che fanno. Passione, lacrime, notti insonni, occhi e mani stanchi. Forse non si vede, ma è tutto lì. Nell’incredibile magia dell’alta moda“, ha scritto sul suo profilo Instagram, a sottolineare anche una volta come il suo lavoro non sarebbe possibile senza quello, fondante sei suoi artisti/artigiani e delle sue petites mains.

“L’unicità è ciò che rende identici tutti gli esseri umani“, ha spiegato lo stilista, proseguendo nella sua missione votata all’inclusività e al rispetto delle differenze, che nella Valentino Haute Couture Primavera-Estate 2019 ha toccato forse il suo acme.

Ecco allora che manda in passerella un trionfo di pois, fiocchi giganti, abbinamenti arditi di colore e silhouette variegate, in stili diversi e spesso contrastanti.

Sublimi, come sempre, i colori della collezione: dal giallo lime al viola, il pervinca e il rosa, nella sua variante shocking e in quella confetto, il blu elettrico e il verde pistacchio, senza dimenticare l’immancabile rosso Valentino, in un alternarsi di accostamenti che sono da tempo una delle sue cifre stilistiche più riconoscibili.

È un desiderio di tornare all’essenza ultima della couture, come pura espressione di libertà creativa, quello che spinge Piccioli, che evoca in molte delle sue uscite i grandi couturier del passato da Cristóbal Balenciaga a Yves Saint Laurent fino allo stesso Valentino Garavani.