Pluto Tv arriva anche in Italia. Il servizio leader di televisione in streaming, proprietà della ViacomCBS, sarà disponibile nel nostro Paese a partire dal 28 settembre 2021. Pluto Tv ha già riscontrato numerosi successi, oltre che negli Stati Uniti e in Sudamerica, anche in Regno Unito, Francia, Germania e Spagna.

A differenza delle altre piattaforme streaming conosciute, come Netflix o Prime Video di Amazon, quella di ViacomCBS sarà completamente gratuita, grazie anche ai contenuti pubblicitari presenti. L’offerta iniziale prevede quaranta canali tematici che copriranno generi diversi, tra cui cinema, serie tv, reality, contenuti per bambini, lifestyle, crime e comedy. Non si tratta di un on demand puro, dunque, ma un palinsesto che permette di seguire programmazioni diverse dedicate ai propri argomenti preferiti.

I contenuti provengono da editori e partner terzi, tra cui Paramount, Lionsgate, Minerva, KidsMe, Banijay Rights, Cineflix Rights. Come ha dichiarato durante la presentazione del progetto Jaime Ondarza, General Manager della divisione europea della ViacomCBS, Pluto Tv arricchirà molto il panorama dei programmi italiani.

“Questo lancio renderà disponibile al pubblico italiano una solida offerta, e contemporaneamente permetterà a ViacomCBS di segnare un’importante crescita nel comparto dello streaming e della distribuzione dei contenuti, in linea con le strategie globali”.

Il conglomerato di media statunitensi con sede a New York e quotata sul Nasdaq, conta al momento oltre cinquantadue milioni di utenti attivi in venticinque Paesi attraverso tre continenti diversi; dal 2022, inoltre, diventerà complementare a Paramount+, offrendo un vero e proprio servizio di streaming on demand. Ad occuparsi della distribuzione pubblicitaria di Pluto Tv, in Italia, sarà Sky Media che svolgerà il ruolo di partner nella raccolta pubblicitaria nel nostro Paese.