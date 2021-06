Pois, la storia e i look più belli della fantasia evergreen

Piccoli o grandi, colorati e dall’effetto ottico, i pois tornano a essere una delle fantasie di tendenza dell’estate 2021. Non solo bianco e nero, i pois si vestono di una miriade di varianti cromatiche da indossare in total look “a pallini” o mixati con capi di abbigliamento monocolore, oppure declinati su accessori come dettaglio dell’outfit. Dai pois piccolissimi in versione minimal a quelli maxi eccentrici e colorati, la stampa a pallini gioca con contrasti cromatici assoluti e con gli accostamenti ton sur ton, donando un flash colorato a qualsiasi look.

La fantasia a pois si espande in molteplici varianti nelle collezioni primavera estate 2021 declinata su vestiti e accessori (borse e scarpe incluse) a cui dona uno stile retrò ed elegante. Infatti, dagli anni ’50 a oggi, questa particolare stampa decora i capi chiave del guardaroba femminile, portando con sé quel fascino senza tempo e quella raffinatezza di epoche passate.

La storia della stampa a pois

Conosciuta anche con il termine “polka dot“, il successo della stampa a pois risale agli anni Venti del Novecento, quando Miss America fu immortalata in uno scatto con indosso un costume a pallini. Successivamente Walt Disney disegnò il personaggio di Minnie, la topolina conosciuta ai più per la sua mise composta da un vestito a pois rosso e bianco e maxi fiocco.

Ben presto, la stampa a pois fu impiegata sui tessuti e cominciò a essere indossata dalle pin-up negli anni ’50. Fu amata dalle star, ad esempio Brigitte Bardot amava le gonne tempestate di pois.

Nel tempo, altre star e principesse, hanno fatto della fantasia polka dot uno dei capi saldi del guardaroba femminile, simbolo di eleganza senza tempo e raffinatezza. Indimenticabili i completi indossati da Lady Diana, tutti tempestati da pois colorati, di ogni grandezza, che ricoprivano abiti e cappelli.

Stampa a pois: la tendenza in passerella

Come indossare la stampa a pois? Sono tante le idee di look ai cui ispirarsi proposte dagli stilisti. Dolce&Gabbana, ad esempio, utilizza la stampa a pois per creare patchwork di pattern differenti. Così le fantasie a fiori si mescolano con quelle puntinate. Infine, in un gioco di pois dalle dimensioni mini o maxi prendono forma abiti dallo stile vintage ispirati alle dive degli anni ’50, ma rivisitati in versione contemporanea. Pois extralarge si appoggiano lievemente su vestiti bon ton perfetti da indossare in occasione di eventi formali.

Giambattista Valli, invece, utilizza i pois su tessuti trasparenti dall’effetto vedo-non-vedo. In questo caso, sono ricamati su un abito romantico con rouches, bustier e maxi gonna fluttuante. Il risultato? Un look sofisticato e moderno.

Nella collezione Chanel Haute Couture, invece, i pois diventano pietre preziose. In questo caso adornano un abito con ampia gonna a ruota perfetta per un red carpet.

Stampa a pois: idee di look

Non solo in passerella: i polka dot sono amati da star e principesse. La duchessa di Cambridge, Kate Middleton, è un’amante di questa fantasia sempre presente nel suo guardaroba. L’abito midi a pois bianco e blu e con colletto, è raffinato e rappresenta la scelta ideale per costruire un guardaroba a capsula. Variando gli accessori, si può indossare per un colloquio di lavoro così come per un battesimo o una cerimonia formale.

Lo stile prettamente vintage della stampa a pois incontra le ultime tendenze nel campo della moda con l’abito chemisier indossato da Lady Gaga per le riprese del film “The House of Gucci“. Sebbene il film sia ambientato negli anni ’80, il vestito a pois fa parte della collezione primavera estate 2021 di Max Mara. Realizzato in fresco e leggero crepe di chine con scollo a camicia, presenta una cintura in vita ed è declinato in stampa a pois marrone e bianco da indossare tutti i giorni da mattina a sera.