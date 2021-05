Maxi fiori dalle nuances pastello, pois mini o oversize e righe multicolor: le fantasie di tendenza dell’estate 2021 stupiscono per la modernità dei pattern e giocano a mixarsi tra loro per una bella stagione all’insegna del colore. Grande revival, inoltre, per la stampa animalier declinata nei colori fluo e accesi ma anche nei più delicati colori pastello.

Mentre il print scozzese viene sdoganato dall’essere una tipica fantasia invernale e potrà essere indossato anche in estate su camice e abiti dai tessuti freschi e leggeri. Ispirate agli anni ’70, tornano anche le fantasie caleidoscopiche che si posano su stampe tie-dye dai colori degradè che offrono un effetto ipnotico a ogni look.

Ma quali sono le fantasie must have dell’estate 2021?

Fantasie estate 2021: le righe

La fantasia a righe si conferma un must have da indossare in estate per un summer look colorato e vivace: dalle righe marinière a quelle extralarge passando per le slides multicolor. Che siano verticali o orizzontali, le righe si poseranno su abiti ampi, gonne midi e t-shirt. Dior propone una versione di fantasia rigata dallo stile classico in bianco e nero declinata su pantaloni larghi con pinces. Mentre Versace presenta in passerella una gonna multi righe dai colori accesi e vibranti che rendono ogni outfit un arcobaleno full color.

Fantasie a fiori estate 2021

Classica, elegante e senza tempo, la fantasia a fiori si conferma un trend da indossare in ogni stagione. Quest’anno gli stilisti giocano con la creatività proponendo stampe a fiori rivisitate dalle nuances effetto acquerello e dalle forme stilizzate. Una proposta che conquisterà le amanti di questa particolare fantasia arriva dalla collezione Valentino: su un fluttuante e ampio long dress prende forma una stampa di maxi fiori dai colori pastello che donano al look uno stile romantico ed etereo.

Fantasia patchwork

Con il termine patchwork ci si riferisce all’unione di tessuti con colori e stampe diversi e contrastanti tra loro. Tale accostamento crea una particolare fantasia multi colore da declinare su ogni capo di abbigliamento: dai vestiti, alle gonne, passando per top e chemisier. A rilanciare il patchwork tra le fantasie di tendenza dell’estate 2021 è Dolce&Gabbana. Con una collezione composta da long e mini dress caratterizzati dall’accostamento di maxi quadrati di stampe diverse che formano outfit estivi ricercati e mai banali.

Fantasie estate 2021: il tie dye

La stampa tie dye arriva dagli anni ’70, quando giovani hippie indossavano vestiti usati o cuciti da sé che erano un tripudio di fantasie psichedeliche. Nell’estate 2021 i disegni caleidoscopici e degradè che caratterizzano la fantasia tie-dye si colorano di nuances accese e decise o più delicate e tenui. Complici del loro ritorno tra le fantasie must have, gli stilisti ne propongono diverse versioni in passerella. Ad esempio, Dior presenta una fantasia tie -ye dalle tonalità del verde, giallo e blu.

Fantasie estate 2021: animalier (leopardato e zebrato)

Le fantasie animalier (nelle versioni leopardato e zebrato) sono state molto in voga negli anni ’90 . Ora sono tornate di gran moda. Entrambe le stampe dall’allure selvaggia potranno essere indossate nei classici colori naturali che li caratterizzano oppure nelle tonalità fluo e pastello. Blumarine propone un look dallo stile wild and chic composto da un paio di pantaloni con fantasia zebrata dai colori bianco e nero abbinato a un top a fiori per look dal mood jungle ma che non passi inosservato.

La fantasia a quadri

La fantasia a quadri, detta anche stampa vichy, è sicuramente una delle fantasie più in voga dell’estate 2021. Che sia composta da quadrati dalle dimensioni maxi o mini, potrà essere indossata su vestiti corti o gonne e top con volant per creare look bon ton e chic. Per chi ama osare con la creatività, la fantasia a quadri potrà essere abbinata anche ad altre fantasie creando un mix&match o indossata in colori forti e intensi.