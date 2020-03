Vestito a pois: come si abbina

Il vestito a pois piace anche alle tendenze della moda Primavera-Estate 2020: da qualche anno viene riproposto da stilisti e brand low cost in fogge, materiali e colori differenti, perfetto per abbinamenti originali.

È abbastanza versatile da essere un capo ideale per outfit da giorno e look da sera, come hanno dimostrato più volte modelle, it girl e celebrities in genere.

I pois, d’altronde, mettono di buon umore: possono essere più o meno informali, disposti con regolarità o con armonica asimmetria, in maniera fitta o rarefatta, possono essere stampati, tessuti, o ricamati.

Negli anni Cinquanta hanno conquistato dive come Marilyn Monroe, Audrey Hepburn e Brigitte Bardot; con il tempo hanno invaso scarpe, gioielli e cravatte. Negli anni Ottanta, più di uno stilista li ha amati, declinandoli nelle più svariate combinazioni di colori.

Come si indossa per essere al passo coi tempi? Vediamo tra red carpet e front row come si abbina il vestito a pois secondo alcune celebri regine di stile.

Vestito a pois: l’outfit di Zoe Kravitz

Il vestito a pois, tra i grandi cavalli di battaglia di Yves Saint Laurent, è stato scelto da Zoe Kravitz per i Globe Globe 2020: mini e maxi pois convivono allegramente regalando al look un aspetto sexy e scanzonato insieme.

Valeria Bruni Tedeschi e il vestito a pois

Rosso e bianco il vestito a pois che Valeria Bruni Tedeschi ha indossato per assistere alla Michael Kors Autunno-Inverno 2020/2021. L’attrice ha abbinato il modello primaverile del brand con accessori bianchi, in un outfit fresco e luminoso.

Come si abbina il vestito a pois secondo Gala Gordon

La modella argentina Gala Gordon era deliziosa nel front row della Dior Haute Couture Primavera-Estate 2020 nello chemisier bianco a pois neri disegnato da Maria Grazia Chiuri a cui ha scelto di abbinare accessori neri, scarpe, borsa, basco e cintura. Très chic.

L’abbinamento di Reese Witherspoon

Pois anche per la notte degli Oscar: Reese Witherspoon per il Vanity Fair Oscar Party ha indossato un tubino bianco con pois gioiello griffato Dolce&Gabbana. Ai piedi sandali scintillanti, a regalare un pizzico di malizia a un look da gran soirée tutto giocato sull’ironia.

Iman con il vestito a pois

Campionessa d’eleganza la modella Iman, vedova di David Bowie: per lei. in occasione della prima di West Side Story al Broadway Theatre un long dress nero a pois bianchi con accessori neri e una maxi eco fur color rosso ciliegia, per u look di grande effetto.

Il look di Alexa Chung in pois

Ancora un front row e ancora un vestito a pois: la it girl Alexa Chung alla sfilata Valentino Autunno-Inverno 2020/2021 a Parigi ha indossato un minidress disegnato da Pierpaolo Piccioli con maniche a palloncino oversize e calze nere. Borsa e scarpe ton sur ton.

Helen Mirren in pois

Quanta eleganza nell’abito a pois bianco e nero di Hellen Mirren. L’attrice per celebrare il lancio di Age Perfect Cosmetics di L’Oréal Paris ha abbinato décolleté nere con tacco medio.