Il pranzo di Pasqua e Pasquetta 2019 is coming e i ristoranti di Milano sono pronti ad accogliere turisti in visita e avventori meneghini con ricchi brunch e invoglianti menu degustazione.

In città c’è di tutto e di più, dagli indirizzi glamour e chic (d’altronde è della capitale della moda che stiamo parlando), a locali più informali – ma non per questo meno interessanti – idonei anche a grandi tavolate di amici e parenti. Ansiosi di scoprire i dettagli? Leggete le prossime righe e prendete nota: dopo aver visto le proposte di Roma, questa è la nostra selezione di ristoranti milanesi (con relativi menu e prezzi) che abbiamo raccolto in vista delle feste pasquali.

IT Milano: chi è stato a Ibiza forse lo conosce già. Per gli altri, è la novità gourmet più cool da poco inaugurata nel cuore di Brera, precisamente in via Fiori Chiari. Gli spazi dell’ex-Palazzo Gondrand sono diventati le tre aree che compongono IT Milano (bistrot, ristorante e lounge) e che lo rendono un locale cosmopolita e divertente, ritmato dalle note dei migliori Dj internazionali. Le sorprese proseguono in cucina, con il menu studiato dall’Executive Chef Aldo Ritrovato e la supervisione del 2 stelle Michelin Gennaro Esposito: un inno al gusto e alla tradizione italiana, quel che ci vuole per un pranzo di Pasqua in grande stile. Per info e prenotazioni: 02 99979993.

Pandenus: il rinomato brand di bakery milanese, la cui offerta food si avvale della consulenza dello chef stellato Enrico Bartolini, propone, in tutti e sei gli indirizzi sparsi in giro per la città, la sua personale formula brunch dedicata al lunedì di Pasquetta. Si comincia alle ore 12 con tutta una serie di piatti a base di uova ispirati a famosi quartieri di capitali europee fra cui le uova alla benedict, salmone affumicato e crema di formaggio, le uova strapazzate e l’omelette farcita con prosciutto cotto e formaggio, (disponibile anche in versione vegetariana con verdure miste). Non mancheranno poi cotolette alla milanese, avocado toast, insalate e i pancakes, presenti in ogni brunch che si rispetti. Tutti i dettagli e le sedi sul sito ufficiale.

Il Sereno: riaperto lo scorso 28 marzo giusto in tempo per l’inizio della stagione, questo spettacolare hotel sul Lago di Como – definito dal New York Times “un Mondrian in un museo di Monet” – ospita un vero e proprio tempio di cucina d’autore: si tratta del ristorante Berton al Lago, una stella Michelin, guidato dallo chef Raffaele Lenzi in collaborazione con il grande Andrea Berton. Il pranzo di Pasqua si prospetta un’esperienza gustativa pieds-dans-l’eau incorniciata da ambienti di design e dalla suggestiva terrazza sulle acque del Lario, coccolati da piatti incredibili come i ravioli di baccalà, piselli e pancetta croccante o la spalla d’agnello fondente, carciofi arrostiti, menta e pecorino. Via Torrazza 10, Torno (CO), tel. 031 5477800.

Armani/Bamboo Bar: nell’hotel a 5 stelle simbolo di stile, lusso ed eleganza, il periodo pasquale è scandito da più di un’iniziativa (una più fantastica dell’altra). Potete, ad esempio, concedervi un rilassante percorso all’Armani SPA sedotti da trattamenti, rituali al cioccolato e massaggi profumati al cacao (i prezzi partono da 310 euro), oppure optare direttamente per il pranzo o cena di Pasqua nel raffinato contesto contemporaneo del Bamboo Bar: il menu, pensato proprio e solamente per domenica 21 aprile, comprende quattro portate a 75 euro a persona bevande escluse. Via Alessandro Manzoni 31, tel. 02 8883 8704.

Ristorante Acanto dell’Hotel Principe di Savoia: è un brunch con i controfiocchi quello organizzato presso il Ristorante Acanto all’interno del 5 stelle Hotel Principe di Savoia. Lo chef Alessandro Buffolino ha in serbo, per il giorno di Pasqua, degustazioni ricche e allettanti divise fra antipasti di crudi di pesce e carne, primi e secondi piatti, cui si aggiungono le insalate stagionali e gli angoli del fornaio (con torta pasqualina, pane e focacce di ogni tipo) e del dolce per una parata di leccornie al cioccolato e dessert pasquali. Prezzo: 115 euro a persona con flûte di benvenuto e 55 euro per i bambini fino a 10 anni. Piazza della Repubblica 17, tel. 02 6230 2026.

Muu Muuzzarella: il famoso franchising dedicato alla mozzarella di bufala campana DOP, dove ogni piatto ne è esaltazione, studio e ricerca, propone, a Pasqua, ben due ricette limited edition: lo spaghettone fresco con purea di piselli e le costine di agnello con spolverata di cacio di bufala. Noi vi suggeriamo di ordinarli dopo un gustoso tagliere misto di salumi e formaggi e una buona bottiglia di vino rosso in accompagnamento. Per dettagli e prezzi, consultate sul sito il menu alla carta. Via Raffaello Sanzio 23, tel. 02 48010007.

Ristorante Valhalla: un’idea assolutamente originale e diversa dal solito quella proposta da Valhalla, il primo ristorante vichingo italiano, regno della selvaggina cotta alla brace o a bassa temperatura. Il pranzo di Pasqua diventa quindi l’occasione per scoprire piatti dal nome evocativo e rappresentativo come Baldr (una tartare di agnello con germogli di shiso, more di gelso e polline) o Volundr, ossia coscia d’anatra confit e purè affumicato. Il prezzo? 55 euro a “vichingo” per quattro portate e due calici di vino/boccale di birra da 65 cl. Via Gaetano Ronzoni 2, tel. 02 84041503.

Antica Osteria La Rampina: se al trambusto cittadino preferite luoghi più raccolti e silenziosi, allora vi suggeriamo di valutare questo ristorante ad appena 5 chilometri da Milano, realizzato in uno storico e bellissimo casale cinquecentesco immerso nel verde della campagna lombarda. Il menu degustazione del pranzo di Pasqua prevede: aperitivo di benvenuto con crema di pecorino, fave fresche e cicorietta, vari antipasti, due primi, un secondo a scelta, dolci, amari e caffè più un calice di vino abbinato a ciascuna portata. Prezzo: 80 euro a persona, bevande incluse. Via Emilia 3, Rampina (MI), tel. 02 9833273.