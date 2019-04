Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi e, soprattutto, dove vuoi: in molti, specialmente negli ultimi anni, decidono di passare il pranzo di Pasqua e Pasquetta fuori casa, approfittando delle tantissime possibilità che Roma propone durante questi giorni di festa, tra ristoranti e trattorie ma anche pizzerie e alberghi di lusso. La scelta è davvero variegata, adatta a soddisfare ogni tipo di esigenza, sia di prezzo che di offerta in menu.

C’è chi punta sulle specialità regionali e chi invece ha creato una carta più insolita ma sempre legata ai piatti e ai sapori della tradizione pasquale. Curiosi di sapere tutti i dettagli?

Date un’occhiata agli indirizzi e ai menu di Pasqua e Pasquetta 2019 che abbiamo selezionato apposta per voi.

Gola Ristorante: il pranzo di Pasqua è un’ottima occasione per scoprire le proposte pensate da Simone Ballicu, il giovane chef di questo bel ristorante nel cuore del quartiere Parioli. Originale la scelta dei piatti, che va dal paninetto Caciocavallo e salame all’agnello cotto in bassa temperatura, passando per l’Uovo 65° con crudo e cotto di asparagi, spuma al parmigiano e chorizo croccante spagnolo, nonché per le fettuccine fatte in casa al ragù bianco, carciofi e ricotta salata. Molto invitante anche il dessert, un creativo ovetto di cioccolato ripieno di cremoso alla colomba e ristretto al caffè. Prezzo: 38 euro a persona, bevande escluse. Via Ruggero Fauro 2, tel. 06 8075195.

Aqualunae Bistrot: il nuovo Aqualunae, il delizioso bistrot che ha di recente fatto il suo ingresso nel panorama della ristorazione capitolina, è pronto a stupirvi (sia a Pasqua che a Pasquetta) con le ricette di Emanuele Paoloni. Al benvenuto dello chef seguono altre dieci portate, tra cui i Paccheri con battuto d’agnello al Syrah, polline di tuorlo, nocciola e Marzolino e il Carré d’agnello con sedano rapa in due consistenze. Prezzo: 67 euro. Piazza dei Quiriti 20, tel. 06 31076456.

Osteria Fratelli Mori: tutto il buono e il genuino della cucina romana rivive nei piatti di quest’ottima osteria a conduzione familiare. Per il giorno di Pasqua vi aspetta uno speciale menu alla carta pensato ad hoc che omaggia la tradizione, in cui spiccano le fettuccine con carciofi, guanciale e pecorino, l’immancabile abbacchio al forno con le patate e le polpette di bollito. La soluzione ideale per il vostro pranzo in famiglia, tra gusto e semplicità. Via dei Conciatori 10, tel. 331 3234399.

Angelo Pezzella – Pizzeria con Cucina: per provare qualcosa di diverso, c’è la pizzeria con cucina di Angelo Pezzella, maestro pizzaiolo di origini napoletane approdato a Roma nel 2013. I pranzi di Pasqua e Pasquetta saranno scanditi da specialità ispirate alla tradizione campana, compreso il ricco antipasto “A fellata” composto da ricotta salata, capocollo, salame Napoli, uova sode, pancetta, casatiello e olive bianche. Seguono assaggi di primi, secondi e dolce. Prezzo: 35 euro a persona bevande incluse. Via Appia Nuova 1095, tel. 06 7188560.

Livello1: in occasione delle prossime feste, il ristorante Livello1 vi stupirà con tante novità interessanti. Per il giorno di Pasqua, lo chef Mirko di Mattia ha ha ideato un menu degustazione a base di pesce, senza perdere di vista le tradizioni pasquali tipiche del Lazio e i suoi prodotti (tanto che, in via eccezionale, sarà disponibile anche un secondo menu di carne, entrambi al prezzo di 70 euro bevande escluse). Ma non è tutto: presso la Pescatoria – ossia la pescheria del ristorante – sarà possibile ritirare, a partire dalle ore 16:00 di domenica 21 aprile, il Cestino di Pasquetta con tante bontà di pesce, da gustare comodamente anche durante una scampagnata fuori porta. Via Duccio di Buoninsegna 25, tel. 06 5033999.

Zuma Roma: chi ama i sapori e i profumi della cucina orientale può certamente dirigersi da Zuma Roma, l’elegantissimo ristorante giapponese all’ultimo piano di Palazzo Fendi. Regalatevi un pranzo di Pasqua diverso dai soliti schemi, aspettando il tramonto nell’incantevole terrazza panoramica con vista mozzafiato su Piazza di Spagna. Via della Fontanella di Borghese 48, tel. 06 99266622.

Hotel De Russie: considerato fra i migliori della Capitale, il brunch proposto da Fulvio Piernagelini all’Hotel De Russie non tradisce le aspettative neanche nel weekend pasquale raddoppiando, dopo la domenica, anche nel giorno di Pasquetta. Lo scenario è semplicemente incantato: circondati dal suggestivo giardino segreto dell’hotel, potrete approfittare di postazioni di show cooking per pasta e crepes, insieme all’angolo del crudo e a una speciale area dedicata alle proposte salutari. Prezzi: 95 euro a persona (50 per i bambini) per il brunch di Pasqua e 75 euro a persona (40 per i bambini) a Pasquetta, bevande escluse. Via del Babuino 9, tel. 06 328881

Senses Restaurant & Lounge Bar di Palazzo Montemartini: un pranzo di Pasqua all’insegna dei sapori e delle primizie primaverili quello pensato dall’executive chef Simone Strano. Il menu prevede: carpaccio di gambero rosso con agrumi e bottarga, tagliatelle con ragù di cernia bianca, favette, pomodorini appassiti e finocchietto selvatico, baccalà in tempura allo zafferano, insalatina di puntarelle e frutti rossi, semifreddo alle mele, tortino alle carote, cannella e salsa alla menta. Il prezzo: 60 euro a persona, bevande escluse. Largo Giovanni Montemartini 20, tel. 06 45661

Roof Garden L’Uliveto dell’Hotel Diana: un pranzo di Pasqua sui tetti di Roma. È questo ciò che vi attende nella terrazza fiore all’occhiello dell’Hotel Diana, dove l’occhio spazia a 360° sulle meraviglie capitoline, a pochi metri dal Teatro dell’Opera. Lo speciale menù prevede: aperitivo di benvenuto, un buffet colmo di invitanti torte rustiche, salumi e formaggi, un primo, un secondo e, per concludere in bellezza, colomba con crema al mascarpone, pastiera destrutturata e tartellette al cacao con chantilly e fragole (prezzo: 38 euro a persona, acqua e caffè inclusi). Via Principe Amedeo 4, tel. 06 478681.

Palazzo Scanderbeg: una dimora splendida del XV secolo, tra i vicoli di Fontana di Trevi, che offre la possibilità di vivere, domenica 21 aprile, un’esperienza speciale nella rigogliosa Villa Borghese. “Pasqua al Parco”, questo il nome della proposta, prevede: servizio auto verso la Villa e un cestino con gustosi prodotti gastronomici, più colazione continentale, picnic a Villa Borghese e un piccolo cadeau in camera. Prezzi: a partire da 400 euro. Piazza Scanderbeg 117, tel. 06 89529001.

Le Meridien Visconti Rome: posto in una posizione strategica nel centro storico della Città Eterna, il lussuoso hotel 4 stelle Le Meridien Visconti Rome propone la sua versione di brunch pasquale, dalle ore 12.00 alle 15.00, servito nel patio dell’albergo e accompagnato dal suono piacevole della musica dal vivo. Le uova, simbolo delle festività pasquali per eccellenza, giocano – nel menu dello chef Massimo Orsini – un ruolo di assolute protagoniste, oltre a lasagne, vitello tonnato e tanto altro ancora. Prezzo: 40 euro, bevande incluse. Via Federico Cesi 37, tel. 06 3684.

Rome Cavalieri: tante e imperdibili anche le iniziative organizzate dal Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Resort che aprirà le proprie terrazze e il proprio parco privato, dando il via alla bella stagione con una serie di attività da trascorrere all’aria aperta, nella spa, nei bar e ristoranti dell’albergo. Le celebrazioni culinarie inizieranno venerdì 19 e sabato 20 aprile nel ristorante La Pergola, in compagnia dei menu degustazione del grande chef tristellato Heinz Beck, per poi proseguire nei due giorni successivi nel ristorante Uliveto: qui si svolgerà il brunch a tema “Flower Power” scandito dalle creazioni dell’Executive Chef Fabio Boschero e del Pastry Chef toscano Dario Nuti. Prezzi: 155 euro a Pasqua (60 per i bambini) e 100 euro a Pasquetta (45 per i bambini). Via Alberto Cadlolo 101, tel. 06 35091.

I ristoranti dell’Hotel Eden: altro hotel esclusivo che vi farà sognare con menu eccezionali. La Terrazza, ristorante una stella Michelin guidato dallo chef Fabio Ciervo, sarà eccezionalmente aperto a pranzo il giorno di Pasqua. I piatti? Tutti da provare, come i Ravioli di granchio e caviale o il Filetto di rombo in crosta di mandorle. Prezzo: 190 euro a persona. Come validissima alternativa, c’è anche la doppia proposta (per Pasqua e Pasquetta) de Il Giardino Ristorante, sempre ottimo ma un pochino più informale. Prezzi: pranzo di Pasqua 120 euro, brunch di Pasquetta, 90 euro. Via Ludovisi 49, 06 47812752.

Castello della Castelluccia: le vacanze pasquali sono anche sinonimo di relax e giornate all’aria aperta, proprio come il pranzo organizzato nel Castello della Castelluccia, dimora del 1300 circondata dal Parco di Veio alle porte di Roma, il cui menu include aperitivo, antipasti, due primi piatti (tra cui i paccheri con battuto di agnello New Zeland e carciofi), un secondo e, per finire, crostatina di ricotta e visciole con salsa alla vaniglia. Il tutto a 60 euro a persona, acqua e vino inclusi. Via Carlo Cavina 40, tel. 06 30207041.