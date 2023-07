Il 22 luglio 2023 non può essere una data come tutte le altre per la famiglia reale inglese, che oggi festeggia il decimo compleanno di George, il primogenito di Kate Middleton e del principe William, destinato a salire un giorno sul trono. Come da tradizione, l’account ufficiale dei principi del Galles ha pubblicato una foto del bambino, ma a differenza delle altre occasioni non è stata la mamma a scattarla, ma una fotografa professionista, Millie Pilkington, che ha immortalato anche i principi Charlotte e Louis nel giorno dei loro compleanni più recenti.

“10 anni oggi! Buon compleanno”, si legge nel commento a corredo dello scatto, in cui vediamo il principe George sorridere sorridente seduto sulle scale con lo sguardo sicuro rivolto verso l’obiettivo e con indosso pantaloni e camicia.

Vi raccomandiamo... Kate Middleton preoccupata per la nuova passione di George

L’autrice della fotografia non ha mancato di fargli gli auguri via social, ma ha voluto anche ringraziarlo per la simpatia dimostrata durante il servizio fotografico. Agli auguri social, poi, si sono uniti anche il nonno, Re Carlo III, e Camilla.

Da questa immagine appare evidente come i lineamenti del festeggiato stiano cambiando e stiano diventando ormai quelli tipici di un ragazzino in crescita, che sa bene quale sia il futuro che lo attende. Non a caso, stanno diventando sempre di più gli eventi ufficiali a cui ha modo di partecipare e svolge un ruolo di primo piano. In occasione dell’incoronazione del nonno, ad esempio, è stato il primo dei quattro paggi d’onore del re, mentre solo pochi giorni fa ha accompagnato mamma, papà e la sorella Charlotte alla finalissima di Wimbledon 2023, torneo vinto da Carlos Alcaraz.