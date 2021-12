Il principe William e Britney Spears avrebbero avuto, diversi anni fa, una relazione virtuale. A ‘sganciare la bomba’ è stato il biografo di corte, Christopher Andersen, che ha raccontato nei dettagli il flirt virtuale tra i due.

Lo scrittore, infatti, ha affermato nel suo nuovo libro Brother and Wives: Inside the Private Lives of William, Kate, Harry e Meghan, che il duca di Cambridge una volta, prima di Kate Middleton, aveva una “relazione cibernetica” con Britney Spears. Andersen ha raccontato al settimanale US Weekly che i due “hanno cercato di stare insieme quando erano giovani, prima che il principe conoscesse la sua attuale moglie Kate Middleton”.

I due, però, nonostante la fitta rete di messaggi ed e-mail, non sarebbero mai riusciti ad incontrarsi, nonostante avessero cercato di fissare un appuntamento. “Potrebbero esserci state conversazioni telefoniche, ma non ricordo che siano mai riusciti a incontrarsi durante quel periodo“, ha dichiarato Anderson.

La notizia, del resto, troverebbe conferma anche nelle dichiarazioni della pop star americana, che anni fa – precisamente nel 2002 – aveva dichiarato, in un’intervista a ITV, di aver scambiato per mesi delle mail con il principe William. Ma non è finita qui. Sempre secondo il biografo reale, William “aveva anche una sorta di relazione cibernetica simile con Lauren Bush, la modella e la nipote del presidente Bush“.

Poco prima, nel 2001, William aveva conosciuto Kate Middleton alla St. Andrew’s University e dopo un corteggiamento durato ben sette anni (e una brevissima separazione), William e Kate si sono fidanzati ed in seguito sposati.

Nel suo libro Brother and Wives: Inside the Private Lives of William, Kate, Harry e Meghan, Andersen parla poi anche del rapporto conflittuale che oggi William avrebbe con il fratello Harry.