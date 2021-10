Mia Ceran è la giornalista che insieme a Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu conduce la nuova trasmissione di RaiDue Quelli che il lunedì. Nuova si fa per dire, perché il programma è una continuazione di Quelli che il calcio che ha cambiato nome, giorno di programmazione e impronta. Si tratta infatti di un late show, che tra sketch e battute, offre uno sguardo sui principali avvenimenti di attualità, dalla politica al costume.

La presentatrice, in onda con la seconda puntata lunedì 11 ottobre 2021, è tornata sui teleschermi dopo soli due mesi dal parto del suo primo figlio e lo ha fatto lanciando anche un messaggio molto forte sul delicato equilibrio di donna-mamma-professionista. Mia, nata a Treviri in Germania il 15 novembre 1986, in una foto postata su Instagram ha voluto infatti sottolineare le difficoltà che una madre lavoratrice incontra quando deve tornare a fare il suo mestiere.

Nello scatto, che la ritrae negli studi Rai mentre allatta, ha ribadito l’importanza di essere sostenute come madri e come donne. Non solo da famiglia e amici ma anche, e soprattutto, dai propri datori di lavoro, perché come dice lei: “Non esisto buone o cattive madri, esistono donne aiutate e sostenute e donne lasciate sole in un momento meraviglioso ma delicato”.

Nonostante i suoi natali, Ceran ha vissuto negli USA fino 13 anni, per poi trasferirsi a Roma. Nella capitale si è laureata in Business Administration presso la John Cabot University e dopo uno stage alla sede romana della Cnn, ha collaborato con Mediaset per Matrix e Studio Aperto. È diventata giornalista professionista nel 2011 e ha lavorato per LA7 a L’aria che tira e In onda estate, per poi approdare su RaiTre all’Agorà.

È fidanzata con il manager della Diesel Federico Ferrari, con cui ha avuto Bruno Romeo, il loro primogenito nato il 9 agosto 2021. Il suo sogno, come dichiarato in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, è avere Francesco Totti ospite in diretta: “È un esempio. A prescindere dal tifo (lei è tifosa della Roma, ndr). Se vivi a Roma sai molto più di quello che si è visto sul campo. È una persona nobile”.