Rebecca Staffelli: "Non posso piacere a tutti ma..."

Ora che siamo arrivati quasi al giro di boa dell’edizione 2023 del Grande Fratello, Rebecca Staffelli non può che fare un primo bilancio di questa esperienza. In un primo momento c’è stato chi non è stato del tutto convinto di questa scelta, soprattutto perché c’è stato chi ha ipotizzato che il suo cognome sia stato per lei una corsia preferenziale, ma le sa ribattere a chi ha questa teoria.

“I miei genitori sono orgogliosi e sono consapevoli dei sacrifici che ho dovuto fare per riuscire ad arrivare fin qui – ha detto a Silvia Toffanin, ospite di Verissimo – Il mio papà era emozionatissimo dopo la prima puntata del Grande Fratello. Ho dei bei ricordi con la mia famiglia, la nostra vita privata è sempre stata privata. Ci chiamavamo ‘I fantastici 4’. Il cognome di papà ogni tanto ha creato dei disagi. Ma io conosco realmente il mio percorso, il pregiudizio non mi interessa. E credo che prima di giudicare una persona bisogna conoscerla”.

Un ruolo speciale per lei lo ha sua mamma, Matilde Zarcone, che vanta un passato in Tv, anche se risalente a diversi anni fa: “ Lei è la mia migliore amica, mi segue ovunque e commenta tutto ciò che accade nella mia vita – ha detto ancora Rebecca Staffelli – Lei e mio padre stanno insieme da 30 anni e sono l’esempio di vita. Non ci hanno mai fatto mancare niente, ma ci hanno sempre educato al valore delle cose. Nella mia famiglia ci hanno educato al rispetto e al valore dei soldi, noi ad esempio avevamo la paghetta”.

Non poteva mancare un accenno al rapporto con il fidanzato Alessandro Basile, imprenditore noto per avere corteggiato a Uomini e donne Ludovica Valli: “Lui è il mio tutto ed è un dono speciale per la mia vita – ha sottolineato – Mi ha accompagnato nei momenti più tosti della mia vita. Mi ha proposto di sposarlo ed è stato tutto molto “intimo”: eravamo a casa, da soli e lui mi ha bendato con un calzino lungo e ha fatto finta di leggermi una lettera, poi mi ha tolto il calzino e mi ha chiesto di sposarlo ed io ho detto sì”.

Al momento l’opinionista del Gf è alle prese con una causa legale in seguito alla denuncia presentata ai danni del trapper Mr Rizzus e di un altro ragazzo, che hanno diffuso il testo di una canzone in cui compare il suo nome e si incita alla violenza: “Non posso parlare adesso, sto affrontando il processo. Ma se vuoi prometto che ritorno per parlarne nel dettaglio” – ha concluso.