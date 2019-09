Regali di laurea: cosa regalare a un ragazzo o a una ragazza

La laurea è sicuramente uno dei traguardi più importanti nella vita di un ragazzo e di una ragazza, per questo DireDonna vi guida nella scelta difficile del regalo perfetto.

Le nostre proposte, differenziate per lei e per lui (anche se alcune sono unisex), spaziano dalla cura per il corpo all’elettronica. Se per le ragazze un dono firmato Pandora è davvero infallibile, una wonderbox per un viaggio sarà sicuramente molto amata dai ragazzi.

Se la festeggiata ama la fotografia una fotocamera di ultima generazione è tra le idee più gettonate su Amazon. Per gli appassionati delle serie tv, invece, la nostra scelta ricade su un gioco da tavolo davvero imperdibile.

Non vi resta, allora, che seguire la nostra lista di idee regali per la laurea, basata su recensioni e prodotti più cliccati su Amazon.

Regali di laurea per lei

L’ Oreal Paris Girls Night

Questo set di creme per la cura della pelle comprende uno spray idratante, una crema per lo scrub, una per la lucentezza della pelle e infine una per purificare il viso. Adatto ad ogni ragazza.

Prezzo consigliato: 25,58 euro

Orologio da polso Bewell

Questo orologio da polso al quarzo è eco-solidale, realizzato in bambù solido, sano e confortevole. L’incantevole disegno in varie tonalità è finemente intagliato per un risultato davvero moderno e elegante.

Prezzo consigliato: 35,99 euro

Orecchini a cerchio Pandora

Il brand più amato dalle giovani donne vi propone questo meraviglioso paio di orecchini a cerchio in argento. Sono impreziositi da decorazioni sia all’esterno che all’interno.

Prezzo consigliato: 58,99 euro

Canon Italia EOS 4000D

Il regalo più importante (e se vogliamo costoso) della nostra lista è quello che tutti gli amanti della fotografia bramano: la fotocamera Canon di ultima generazione. Realizza foto in qualità Reflex, video in HD e trasferisce i file sul tuo smartphone in pochi secondi.

Prezzo consigliato: 417,99 euro

Borsa in pelle Stilord

Borsa a tracolla, utilizzabile anche porta pc, in vera pelle di bufalo. Il suo aspetto vintage le conferisce maggiore fascino. Ha molte tasche, comode e funzionali.

Prezzo consigliato: 119,00 euro

Regali di laurea per lui

Globe World Map galleggiante con LED

Questo meraviglioso regalo high tech è azionato da un sistema magnetico controllato elettronicamente. L’illuminazione LED permette di far brillare il mappamondo al buio.

Prezzo consigliato: 27,39 euro

Wonderbox Auguri

Questo box regalo ti offre la possibilità di accedere ad oltre 7mila attività sul territorio italiano, tra weekend di relax e avventure adrenaliniche. Il festeggiato può scegliere da solo quale viaggio o esperienza fare.

Prezzo consigliato: 49,90 euro

Apple iPad – Tablet 9.7″

Questo tablet Apple di ultima generazione è tra i più acquistati su Amazon. Un regalo importante, con fotocamera frontale, videocamera Facetime HD, display multi-touch retroilluminato LED.

Prezzo consigliato: 359,00 euro

Borsa a tracolla da uomo Lifewit

La borsa è in vera pelle di cavallo e lavorata a mano. La chiusura magnetica permette di aprirla e chiuderla con facilità. Gli scomparti all’interno sono molteplici.

Prezzo consigliato: 29,99 euro

Monopoly Stranger Things

Per un regalo davvero particolare, e per gli appassionati della serie tv cult di Netflix, consigliamo il nuovo Monopoly di Stranger Things. I fan dello show lo hanno trovato un regalo imperdibile.

Prezzo consigliato: 32,90 euro

