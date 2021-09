Resta con me, la vera storia del naufragio di Richard Sharp e Tami Oldham

Una prima visione per il martedì sera di RaiDue con Resta con me. Il film drammatico, diretto da Baltasar Kormákur, ha per protagonisti Shailene Woodley e Sam Claflin. Tratto da una storia realmente accaduta, è in onda il 14 settembre 2021 alle 21.20 circa.

Richard Sharp, skipper esperto, arriva a Tahiti dove conosce Tami Oldham Ashcraft. I due si fidanzano nel giro di pochi mesi e il loro sogno più grande è quello di girare il mondo in barca. Coincidenza vuole che qualche giorno più tardi venga offerto a Richard l’incarico di portare un veliero da Tahiti a San Diego. Lui entusiasta invita Tami ad accompagnarlo in questo viaggio. Lei dopo alcuni tentennamenti accetta.

Presto la coppia scopre che l‘uragano Raymond si sta avvicinando minacciosamente e cercano invano di cambiare rotta, ma vengono colpiti dalla furia della natura. Parecchie ore dopo Tami si sveglia con una grossa ferita in testa, ma non trova Richard. La barca è irrimediabilmente danneggiata e la ragazza passa i primi giorni cercando di sistemarla per mettersi alla ricerca del suo fidanzato.

Passano i giorni e vede in lontananza alcuni pezzi del veliero galleggiare, avvicinandosi scopre che c’è anche Richard. L’uomo ha le costole rotte e una ferita molto brutta alla gamba. Tami capisce che ora il destino è tutto nelle sue mani anche se la verità sarà difficile da accettare.

La pellicola, anticipata dal trailer, si sviluppa tra continui flashback che passano dall’angoscia del presente, a tutto ciò che è stato prima in un vai e vieni di stati emozionali che vanno dall’estrema felicità alla disperazione assoluta. Il film termina con il racconto dei protagonisti reali della vicenda a cui si ispira il lungometraggio.