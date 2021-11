Un tragico incidente è avvenuto nella tarda mattinata del 10 novembre sull’autostrada A22. Sulla corsia nord dell’Autobrennero, a poca distanza dal casello di Reggiolo-Rolo, intorno alle 12.30 un furgoncino si è scontrato contro un camion. Sembra che il primo viaggiasse a ad una velocità molto elevata, e l’impatto sia stato decisamente violento. Riccardo Francesco Ravalli, alla guida del furgone, ha infatti perso la vita. Era conosciuto per aver partecipato come tronista a Uomini e Donne, su Canale 5.

Non sono del tutto chiare le dinamiche dell’incidente, ma è molto probabile che il mezzo pesante fosse fermo, o si muovesse molto lentamente, in quanto incolonnato nel traffico. Ravalli non avrebbe quindi avuto il tempo di frenare. È rimasto illeso l’autista del camion, che è stato tra i primi a prestare soccorso al tronista, le cui condizioni sono apparse subito critiche. Sul posto è arrivata infatti anche la Croce Rossa di Reggiolo, oltre all’elisoccorso di Parma e i vigili del fuoco di Guastalla e di Carpi. Gli operatori hanno estratto il corpo dal furgone, rimasto incastrato tra le lamiere. I soccorsi, purtroppo, non sono serviti.

Ravalli, 39 anni, era originario di Catania, ma da ormai molti anni viveva in Toscana, in provincia di Pistoia. Ha lavorato per molti anni nel settore alberghiero, gestendo l’Hotel Casa Rossa di Montecatini. Nel 2020 era diventato noto al grande pubblico grazie alla sua partecipazione al trono over di Uomini e Donne, nel ruolo di cavaliere. Nel corso del programma condotto da Maria De Filippi, l’uomo aveva corteggiato Daniela Di Napoli: tuttavia, la loro relazione non ha funzionato, e dopo poco tempo ha abbandonato la trasmissione.