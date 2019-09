13 ricette con l’avocado da provare subito

Se fino a qualche anno fa era difficile trovarlo tra i banchi di frutta e verdura o al supermercato, oggi l’avocado è il re di ricette e piatti healthy, leggeri e gustosi, da mangiare sia a pranzo che a cena, anche più volte a settimana.

Questo speciale frutto tropicale dall’inconfondibile consistenza quasi burrosa e dal gusto esotico e avvolgente, presenta, infatti, tantissime proprietà benefiche per il nostro organismo, dal calcio al potassio, dalle vitamine ai grassi monoinsaturi (quelli utili per contrastare il diabete, per intenderci), per non parlare degli antiossidanti e dell’ottima azione digestiva che è in grado di svolgere.

E poi è buono. Soprattutto se condito e utilizzato in ricche insalate, ottimi toast, frullato in sfiziose salsine o usato come condimento.

Insomma, dai primi ai secondi passando per antipasti, contorni e perché no, golosi dessert, l’avocado riesce a mettere tutti d’accordo.

Siete curiosi di saperne (e cucinarne) di più? Ecco ben 13 semplici ricette con l’avocado da provare subito.