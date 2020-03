La Festa del Papà è alle porte: è il momento di fare la spesa e comprare tutti gli ingredienti per realizzare uno dei dolci facili e veloci che renderanno felice lui e il resto della famiglia che potrà assaggiarli.

Si tratta di dolci molto semplici da realizzare: nella preparazione anche i bambini potranno dare il loro contributo. Sarà un modo molto divertente per passare del tempo insieme in cucina, specialmente quando non si può uscire in caso di brutto tempo o, come in questo periodo, per la quarantena del Coronavirus.

Abbiamo selezionato ricette classiche come il tiramisù e idee per i papà più golosi come le crepes dolci alla Nutella. Ma anche dolci vegani che possono andar bene per tutti i componenti della famiglia con esigenze e intolleranze diverse.

Festa del Papà: 5 dolci facili

Tiramisù

Ingredienti

5 tuorli

3 chiare con un pizzico di sale

9 caffè con un cucchiaino di zucchero a caffè

500 grammi di mascarpone

Savoiardi 600 grammi circa

200 g di zucchero

Cacao amaro q.b.

Esecuzione

Mescolare lo zucchero con i tuorli, aggiungete poi il mascarpone e le chiare montate a neve.

Passate velocemente uno ad uno i savoiardi nel caffè freddo e disponeteli uno accanto all’altro sul fondo di una teglia fino a coprirla.

Stendete metà della crema sui savoiardi.

Ripetete l’operazione creando sulla crema un altro strato di savoiardi imbevuti di caffè e ricoprendolo di crema.

Completate spolverizzando la superficie della crema con il cacao amaro.

Cheesecake ai frutti di bosco

Ingredienti

200 g di biscotti digestive

90 g di burro

200 ml di panna da montare

250 g di mascarpone

80 g formaggio spalmabile

90 g di zucchero

3 fogli di colla di pesce

70 ml di latte

1 bustina di vanillina

100 g di frutti di bosco

180 g di confettura ai frutti di bosco

Esecuzione

Tritate i biscotti con il burro fuso e schiacciate l’impasto sul fondo di una tortiera apribile foderata con carta da forno. Mettete in frigo questa base.

Mettete i fogli di colla di pesce in acqua qualche minuto, poi fateli sciogliere in un pentolino a fuoco basso nel latte.

Monta la panna a neve, aggiungete lo zucchero, la vanillina, i frutti di bosco tritati, il mascarpone e il formaggio spalmabile fino a ottenere un composto uniforme.

Versate il composto sulla base, livellatelo e riponete la torta in frigo per almeno un’ora.

Completate ricoprendo con uno strato di confettura ai frutti di bosco.

Palline di cioccolato

Ingredienti

300 g di biscotti tipo Oro Saiwa

100 g di zucchero

100 g di burro

30 g di cacao amaro

2 tuorli

2 cucchiai di Marsala (facoltativo)

guarnizione di copertura a scelta (farina di cocco, granella di pistacchio, nocciole o mandorle, zuccherini colorati, scaglie di cioccolato, codette)

Esecuzione

Sbattere i tuorli con lo zucchero e il Marsala, aggiungere i biscotti tritati, il cacao in polvere e il burro sciolto a bagnomaria.

Realizzate con le mani le palline e passatele nelle guarnizioni preferite. Riporre in frigo per mezz’ora.

Torta vegana cacao, pere e cannella

Ingredienti

275 g di farina

200 g di zucchero

135 ml di olio di semi di girasole

350 ml di acqua

60 g di cacao

2 pere

1 cucchiaino di cannella

1 bustina di lievito

Esecuzione

Mescolate tutti gli ingredienti secchi.

Aggiungete i liquidi un po’ per volta per non creare grumi.

Aggiungete all’impasto le pere a tocchetti.

Versate l’impasto in una teglia e infornate a 180° per 50 minuti.

Crepes dolci alla Nutella

Ingredienti

1 tuorlo

3 uova

1 pizzico di zucchero

250 g di farina

½ litro di latte

zucchero a velo q.b.

Esecuzione

Sbattete le uova, aggiungete zucchero, farina e il latte lentamente affinché non si formino grumi.

Scaldate una padella piccola e ungetela con un velo di burro.

Versate un mestolo piccolo di impasto sul fondo della padella. Appena rappreso (pochi minuti), girate la crepe, cuocete un altro minuto, depositatela su un piatto e ripetete l’operazione fino a finire l’impasto.

Una volta preparate le crepes, stendete su ognuna la Nutella, piegatela in 4, spolverizzate con zucchero a velo e procedete così per ogni crepe.