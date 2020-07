Pancake, le ricette light da fare in estate

I pancake, golosissima alternativa Made in Usa dolce per la colazione, si possono portare in tavola a tutte le ore del giorno grazie alle ricette light da fare in estate. Del resto, con le vacanze c’è più tempo per coccolarsi, e preparare i pasti tutti insieme. In famiglia o con il partner, può essere un’attività divertente, costruttiva, addirittura di team building!

I pancake sono un classico americano. La colazione e il brunch sarebbero incompleti senza queste frittelle ammucchiate una sull’altra e servite con sciroppo d’acero, burro e topping vari.

La loro storia, in realtà, è antichissima: con nomi e ingredienti diversi, pare siano in circolazione dall’Età della pietra. I ricercatori hanno trovato pancake nello stomaco di Ötzi, l’uomo venuto dal ghiaccio, i cui resti risalgono al 3300-3100 a.C. In Grecia e a Roma si facevano con farina di grano, olio di oliva, miele e latte cagliato; durante il Rinascimento inglese erano aromatizzati con spezie, acqua di rose, sherry e mele. Il nome “pancake” è nato nel XV secolo, ma è diventato di uso comune solo nell’America del XIX secolo. Prima venivano chiamati torte indiane, Johnnycake, torte da viaggio, torte di grano saraceno, torte alla piastra e flapjack, e i primi pancake americani venivano fatti – come intuibile – con grano saraceno o farina di mais.

Tutta questa golosità, però, ha un prezzo, che paga come al solito la linea. La ricetta originale americana dei pancake, infatti, prevede farina, uovo, burro, zucchero, latte, lievito e un pizzico di sale. A moltiplicare le calorie, poi, ci sono soprattutto i condimenti: il tradizionale sciroppo, la cioccolata, i topping sono scelte molto caloriche.

I pancake classici si possono gustare ogni tanto, ma consumarli spesso non è dietetico e nemmeno salutare. Per questo la nostra redazione vi propone le ricette per una colazione light da fare in estate, più leggere e più fresche.

Pancake le ricette light

Per una pausa golosa e senza troppi sensi di colpa, è necessario prima di tutto alleggerire la ricetta tradizionale dei pancake dagli ingredienti più calorici, il burro su tutti.

Impasto per pancake light

Ingredienti

150 g di farina 00

50 g di zucchero di canna

200 g di acqua

2 cucchiaini di olio di semi di arachidi

1 pizzico di sale

1 cucchiaino di lievito per dolci

Procedimento

Mescolare in una ciotola tutti gli ingredienti secchi, lievito escluso. Aggiungete a filo acqua e olio, facendo attenzione che non si formino grumi nell’impasto. Aggiungete il lievito e mescolate. Messo da parte l’impasto, scaldate a fuoco basso una piccola padella leggermente unta con l’olio. Quando la padella è calda, versate al centro circa tre cucchiai di pastella. Quando sulla superficie compaiono piccole bolle e i bordi iniziano a staccarsi e a sollevarsi è il momento di girare le frittelle. Continuate la cottura qualche minuto, finché la frittella non si stacchi facilmente. Proseguite con questa operazione fino a esaurimento della pastella. Servite i pancake ancora caldi con il condimento light preferito, marmellata fatta in casa o miele per sostituire lo sciroppo.

Pancake ai frutti di bosco

Condite i pancake con un frullato di frutti di bosco o frutti rossi con qualche goccia di limone. In alternativa potete optare per marmellate fatte in casa.

Pancake al cioccolato fondente

Per preparare questo condimento occorre un quadratino di cioccolato fondente per ogni pancake. Il cioccolato deve sciogliersi a bagnomaria e al liquido è possibile aggiungere nocciole tritate.

Pancake con miele e banane

Al posto dello sciroppo d’acero provate a utilizzare un cucchiaino di miele e poche fettine di banana.