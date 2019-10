Cosa mangiare per dimagrire? Non c’è niente di meglio, specie per chi è a dieta o per chi ama seguire un’alimentazione sana e bilanciata, che sbizzarrirsi in cucina usando il finocchio. Con questo incredibile ortaggio infatti, è possibile realizzare un’infinità di ricette light – pensate che 100 grammi di finocchi contengono appena 9 calorie – ma meravigliosamente saporite e gustose nonostante l’estrema leggerezza. Il bello (e il buono) del finocchio sta sopratutto nella sua lunga lista di proprietà benefiche per il nostro organismo, prime tra tutte quelle digestive e depurative; è inoltre ricco di potassio nonché di vitamine A e B, calcio, fosforo e magnesio.

Più se ne mangia e meglio è: potete sgranocchiarlo crudo a inizio o a fine pasto, oppure scegliere una di queste opzioni che vi proponiamo di seguito.

Siete curiosi di saperne di più? Ecco 10 ricette sfiziose con i finocchi da provare subito, ideali per chi è a dieta (ma buonissime anche per chi non lo è).