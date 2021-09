Roberta Ilaria Giusti è la nuova tronista che insieme a Andrea Nicole, Joel Milan e Matteo Fioravanti siederanno in studio nella nuova edizione di Uomini e Donne. Il programma parte il 13 settembre 2021 su Canale 5, alle 14.45. Sulle poltrone degli opinionisti come sempre Tina Cipollari e Gianni Sperti. Mentre, a dirigere l’orchestra la padrona di casa Maria De Filippi, che da ventisei anni è al timone del programma.

Classe 1999, Roberta ha 21 anni e viene dalla provincia di Roma. Si è presentata alle selezioni del dating show in cerca dell’amore e nel video di presentazione si racconta così:

“In amore sono una che ha sempre dato tanto. Mi piacerebbe trovare un ragazzo con cui potermi concedere per una volta il lusso di sentirmi per una volta vulnerabile e fragile senza vergognarmene. Che si prenda cura di me e che abbia le spalle larghe. Non voglio dormire accanto ad una persona che mi faccia dormire con un occhio chiuso e uno aperto, ho bisogno di potermi fidare”.

Nel suo passato c’è una ferita importante che l’ha fatta soffrire, con la quale oggi ha imparato a convivere ritrovando anche il sorriso, la morte di suo padre quando lei aveva 14 anni. Nel video spiega anche che tipo di uomo vorrebbe al suo fianco:

“Cerco un uomo dalla forte personalità e dal carattere riconoscibile. Non mi piacciono gli sciapi. Deve avere tanta santa pazienza con me. Con uno con il mio stesso carattere mi sa tanto che finiamo a piatti in faccia! Non mi piacciono i ragazzi narcisisti e troppo pieni di se stessi”.

Roberta si definisce una ragazza schietta e sincera, che dice sempre le cose come stanno. A 18 anni ha lasciato la casa dove viveva con sua madre per trasferirsi più vicino alla Capitale, dove a luglio 2021 si è laureata in Lingue e Letterature straniere. È molto legata alla sua famiglia e alle sue due sorelle.