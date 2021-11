Striscia la Notizia ha una nuova coppia di conduttori. Dal 3 novembre fino all’11 dicembre 2021, dietro il bancone del tg satirico di Canale 5 siederanno Sergio Friscia e Roberto Lipari. Il duo di comici palermitani è al suo debutto come coppia artistica nel programma di Antonio Ricci, ma non è certo la prima volta che lo show viene affidato al talento siciliano. Prima di loro Ficarra e Picone, Stefania Petyx e Sasà Salvaggio.

Mentre Sergio Friscia aveva già esordito in passato nella trasmissione per sostituire temporaneamente Valentino Picone, per Lipari è veramente un debutto. Nato a Palermo sotto il segno della vergine, il 12 settembre 1990, Roberto è il vincitore della prima edizione del talent di La7 Eccezionale Veramente e che oltretutto ha anche condotto un anno dopo la vittoria, nel 2017.

È un cabarettista e la sua passione è maturata nel laboratorio comico palermitano La Carovana Stramba. Ha lavorato come autore, inviato e opinionista anche per RaiDue in Made in Sud, oltre a essere una presenza fissa di Colorado dal 2016. Nel 2019 è diventato uno degli inviati di Striscia ma non immaginava di arrivare alla conduzione.

Ha recitato nel film Classe Z e, nel 2019, è uscito TuttAPPosto!, da lui scritto e interpretato insieme a Luca Zingaretti e lo stesso Sergio Friscia. A teatro il suo spettacolo Batti panni lipari tutto è stato riproposto in più di 400 repliche. I due comici resteranno dietro al bancone del Tg satirico fio a poco prima di Natale, quando restituiranno il posto al duo storico composto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti.