Da mercoledì 3 novembre 2021 il tg satirico di Canale 5 Striscia la Notizia è condotto da Roberto Lipari e Sergio Friscia. Il duo di comici palermitani esordisce come coppia dietro al bancone di Antonio Ricci e non è certo la prima volta che il programma viene affidato al talento siciliano. Prima di loro Ficarra e Picone, Stefania Petyx e Sasà Salvaggio hanno presentato i vari servizi d’inchiesta dello show.

I comici sono nuovi come coppia al timone di Striscia e ci resteranno sino all’11 dicembre 2021, ma uno di loro ha già assaporato in passato questa esperienza. Sergio Friscia aveva già esordito nella trasmissione di Canale 5 per sostituire temporaneamente Valentino Picone.

Nato a Palermo nel 1971, Friscia ha iniziato la sua carriera artistica e professionale nel 1990 lavorando in programmi comici di varietà nelle emittenti televisive locali siciliane. È un attore di cinema, fiction e teatro, ma anche showman, conduttore televisivo, speaker radiofonico e scrittore.

Grazie a Gianni Boncompagni, nel 1997 è protagonista del programma cult di RaiDue Macao a cui seguono numerosi show televisivi di grande successo, da Convenscion a Domenica In, da Tale e Quale a Stasera tutto è possibile. Ha condotto per dieci edizioni Mezzogiorno in famiglia, storico programma di Michele Guardì e nel 2016 viene chiamato da Carlo Conti a Sanremo, per condurre l’anteprima del Festival della Canzone Italiana.

Nelle vesti di attore lo si trova nelle serie Il capo dei capi, Le ali e Squadra antimafia – Palermo oggi. Al cinema, invece, ha interpretato il professor Saro Li Causi nel film Quell’estate felice diretto da Beppe Cino e il brutto ceffo in Oggi sposi di Luca Lucini. Ma anche in MMA Love never dies, L’ora legale, film di Ficarra e Picone e in Finalmente Sposi e Compromessi sposi, in cui ha recitato al fianco di Vincenzo Salemme e Diego Abatantuono.