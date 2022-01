Addio a Ronnie Spector, icona Anni '60 e voce delle Ronettes

È morta all’età di 78 anni Ronnie Spector icona della musica Anni ’60 e ’70, nonché leader e fondatrice – assieme alla sorella Estelle Bennet e alla cugina Nedra Talley – delle Ronettes. Come ha fatto sapere la famiglia tramite un breve comunicato, l’artista è deceduta a causa delle conseguenze di un tumore, contro il quale stava lottando da qualche tempo.

Veronica Yvette Bennet – questo il nome all’anagrafe – era nata a Manhattan nel 1943. Il cognome lo aveva preso dal marito Phil Spector,- noto produttore musicale che negli anni ha collaborato con Bob Dylan, Beatles, John Lennon, Rolling Stones, Leonard Cohen, e Ramones – e dal quale Ronnie aveva divorziato nel 2007 a causa degli abusi e delle violenze subite.

L’artista era salita alla ribalta nel 1957, quando aveva formato il gruppo delle Ronettes, un trio di cantanti dal timbro inconfondibile, che in breve tempo guadagnarono un nutrito gruppo di fan, fino a diventare un vero e proprio successo internazionale, tanto da rivaleggiare con la band femminile le Supremes, fondata da Diana Ross.

Tra i singoli di maggior successo del gruppo – che si sciolse poi nel 1967 – ci sono Be My Baby, Walking in the Rain, Do I Love You e I Can Hear Music. “L’originale cattiva ragazza del rock and roll”, come veniva chiamata Ronnie Spector, aveva conquistato non soltanto per la voce unica e potente ma anche per il suo look esotico e sensuale e le acconciature eccessive, diventate poi iconiche nel giro di pochissimo tempo. Dal 2007, l’artista era entrata anche nella Rock and Roll Hall of Fame.

“Il nostro amato angelo terreno, Ronnie, ha lasciato pacificamente questo mondo oggi dopo una breve battaglia col cancro – si legge nel comunicato di cordoglio pubblicato nel sito ufficiale a dell’artista. – Ha vissuto la sua vita con il luccichio negli occhi, una attitudine coraggiosa, uno spettacolare senso dello humor e sempre con il sorriso sulle labbra”.