Rosanna Banfi, dedica alla mamma a un mese dalla scomparsa: "Per sempre"

Perdere la mamma rappresenta sempre un grande dolore, a qualunque età, nonostante questo sia avvenuto a causa di una malattia che durava da tanto tempo e incurabile. Ne sa qualcosa Rosanna Banfi, la figlia di Lino Banfi, che ha perso mamma Lucia il 22 febbraio 2023 a causa del Morbo di Alzheimer. Sia lei sia il papà non hanno mai nascosto quanto fossero legati a lei, non a caso l’attore era arrivato addirittura a dire di non poter anche solo pensare a una vita senza di lei.

L’ex interprete di Un medico in famiglia, fiction storica a cui ha lavorato anche Lino, ha così deciso di fare una dedica alla donna da cui traspare tutto il suo amore e come la sua mancanza sia fortissima.

“Un mese. Mamma per sempre”, ha scritto a corredo di un’immagine in cui le due compaiono insieme. Poche semplici parole, ma da cui traspare il grande amore che Rosanna Banfi nutre ancora per chi l’ha cresciuta e ha sempre sostenuto sia lei sia l’artista pugliese nella loro carriera, sempre in modo discreto.

Sia Rosanna sia Lino in queste settimane hanno potuto contare sull’affetto di tantissimi fan che si sono stretti a loro in questo momento difficile e hanno espresso tutta la loro gratitudine. A condividere questo momento di tristezza c’è stata anche Maria De Filippi, che pochi giorni dopo ha perso Maurizio Costanzo, l’uomo a cui è stata legata per anni, che poteva quindi comprendere bene come ci si sente in queste situazioni.

“Stanno morendo quasi tutti, Maurizio con la galanteria che la contraddistingueva avrà fatto prima mia moglie. Ora staranno insieme” – aveva detto l’ex Nonno Libero in occasione della camera ardente per il giornalista, a cui si era presentato proprio insieme a Rosanna.