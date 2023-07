Rosanna Lambertucci ha sposato Mario Di Cosmo: "Non c'è un'età per essere felici"

Rosanna Lambertucci e Mario Di Cosmo si sono sposati con rito religioso nel santuario della Madonna della Sorresca, a Sabaudia, chiesetta sulle rive del lago della località pontina. Era stata lei stessa ad annunciare a Silvia Toffanin, ospite di Verissimo ad annunciare le nozze sottolineando di essere al colmo della gioia all’idea di coronare questo amore: “Non c’è un’età per essere felice.

La scelta della conduttrice è stata ragionata e arriva a distanza di diverso tempo dall’inizio della relazione con l’uomo: “Dopo 8 anni sposerò Mario. Ci sposeremo quest’estate. Me l’ha chiesto il primo giorno che siamo usciti. Credimi, ti sto dicendo la verità – erano state le parole di Rosanna Lambertucci – Eravamo in un parco giochi a Cinecittà. Era la prima volta che uscivamo. Ci eravamo incontrati per caso in un famoso albergo romano. Lui si era presentato, poi aveva chiesto di incontrarmi, ma io ero stata sempre molto reticente, poi una domenica finalmente facciamo questa uscita. C’era molto traffico, abbiamo incrociato Cinecittà World. Io vado pazza per le giostre. È un tipo di divertimento che adoro. Siamo andati e ci siamo divertiti come due ragazzi. Lui mi ha guardata e mi ha detto: “Rosanna ti devo dire una cosa che non solo non ho mai detto, ma non ho neanche mai pensato. Io non ho mai pensato di sposarmi. Lo sai? Io ti sposerei domani”. È un uomo solido, proiettato nel futuro, ma molto all’antica.

Lambertucci, classe 1945, con il giornalista Alberto Amodei, da cui è nata la figlia Angelica, anche lei giornalista. Di Cosmo è un imprenditore, più giovane di lei di 15 anni, con un passato in politica, che si è subito convinto di avere trovato la donna con cui programmare un futuro. I fatti dimostrano che evidentemente lui non si sbagliava.