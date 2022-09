"L'evoluzione di I wanna be loved by you", Sabrina Ferilli sui social come Marylin Monroe

Bella, brava e dotata di un’ironia fuori dal comune. Questo è l’identikit di Sabrina Ferilli, una delle attrici più amate dal pubblico italiano. Fisico perfetto e un volto che buca lo schermo, la donna ha dimostrato di non temere l’età che avanza, e ha sempre dichiarato i suoi 58 anni con estrema nonchalance. Da tempo ci ha abituati ai gustosi siparietti con Maria De Filippi, sua storica amica. Questa volta però Ferilli si è superata, pubblicando un video diventato virale in poche ore.

Sabrina Ferilli è stata ripresa mentre balla su una grata con un meraviglioso abito blu agitato dal vento. Il riferimento è chiaro, l’attrice romana imita le movenze e lo sguardo sexy di Marylin Monroe in “I wanna be loved by you”. Attenzione però, le somiglianze finiscono qui perché Ferilli balla sulle note della celebre canzone romana “Il ballo della Sora Assunta”, scatenando l’ilarità generale. Numerosi i commenti dei fan che ne hanno applaudito la vena ironica, la bellezza e la simpatia, qualità che hanno permesso all’artista di entrare nel cuore degli italiani.

La sensualità di Sabrina Ferilli è indiscutibile, come hanno dimostrato i recenti scatti pubblicati sui social. La donna, in forma smagliante, ha trascorso l’estate al mare in compagnia del marito Flavio Cattaneo con cui è sposata dal 2011. Qualche giorno fa, l’attrice aveva svelato nel corso di un’intervista che la sua fisicità mediterranea e prorompente spesso è stata un ostacolo, come quella volta in cui le fu precluso l’ingresso al Centro sperimentale di cinematografia di Roma perché considerata “troppo italica”. Un rifiuto che alla fine si è rivelato prezioso perché la sua tenacia le ha permesso di diventare una delle attrici più brave del cinema italiano.