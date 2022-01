Per Sabrina Ferilli sarà un Festival di Sanremo bis quello del 2022. L’attrice, infatti, fa parte delle cinque donne scelte da Amadeus per affiancarlo nella conduzione della kermesse canora e sarà proprio lei a chiudere questa 72esima edizione, partecipando alla serata finale del 5 febbraio. Non è la prima volta però sul palco dell’Ariston per lei, che già calcò in veste di co-conduttrice nel 1996 con Pippo Baudo e Valeria Mazza e come ospite speciale nell’edizione del 2002.

Nata a Roma il 28 giugno 1964, l’attrice ha postato sul suo profilo Instagram un post ironico dopo la notizia della sua presenza a Sanremo: “Certe notizie è meglio riceverle da seduti. Buona serata a tutti! Grazie Amadeus ci vediamo il 5 Febbraio!”, ha scritto, commentando a caldo l’invito.

Sabrina Ferilli ha iniziato la sua carriera d’attrice verso la fine degli Anni ‘80, in film come Americano Rosso, Caramelle da una sconosciuto e Diario di un vizio. Nel 1994, con La bella vita di Paolo Virzì, film per il quale ha vinto anche il Nastro d’argento come Migliore attrice protagonista, è arrivato il primo grande successo.

Protagonista di commedie natalizie quali Vacanze di Natale a Cortina e Natale a New York, ha anche lavorato a teatro e in molte fiction televisive. Nel 2013 ha partecipato alla pellicola di Paolo Sorrentino La grande bellezza, mentre nel 2022 è in uscita al cinema con Il sesso degli Angeli di Leonardo Pieraccioni. Sebbene sia un’artista tra le più conosciute nel mondo dello spettacolo italiano, ci sono almeno 10 curiosità su di lei che non tutti sanno.

Sabrina Ferilli ha sempre mostrato interesse per il mondo dello spettacolo e subito dopo il liceo ha tentato di entrare al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma per studiare recitazione, ma fu respinta.

Nella recitazione, si ispira a Anna Magnani, Monica Vitti e Sophia Loren.

Da adolescente era a disagio per il suo fisico prorompente e in un’intervista a Panorama, ha raccontato: “Mi vergognavo del mio fisico. Crescendo il brutto anatroccolo si è trasformato. A questo proposito voglio lanciare un messaggio di speranza alle ragazzine non troppo belle: abbiate fiducia nei cambiamenti dell’adolescenza”.

Si allena quattro volte a settimana, anche per poter mangiare senza diete drastiche. Il suo piatto preferito infatti è la pasta alla matriciana.

Figlia di un funzionario del Partito Comunista Italiano, si racconta che durante la partecipazione in passato al Festival di Sanremo fece togliere dalla stanza dell’albergo in cui alloggiava un quadro di Romano Mussolini, nipote del Duce.

Due delle sue più grandi amiche sono Maria De Filippi e Mara Venier.

Sabrina Ferilli è stata sposata due volte ma in entrambi i casi non ha avuto figli. Ha rivelato di non averli voluti, ma di aver provato ad adottare, tentativo che purtroppo non è andato a buon fine.

In un’intervista a Verissimo ha raccontato che nella finzione cinematografica non è molto brava a dare i baci sulle labbra.

È una grandissima tifosa della Roma, squadra alla quale ha anche regalato un sensuale spogliarello per la vittoria dello scudetto nel 2001. Nonostante questo, da piccola pare tifasse la Lazio.

Ha un grande amore per gli animali e in casa ha un gattino di nome Romolo e una cagnolina di nome Nina e una di nome Jackie.