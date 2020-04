Sarah Jessica Parker: la cognata Janet affetta da Coronavirus sta guarendo

Sarah Jessica Parker ha voluto parlare per la prima volta di una questione molto delicata e personale: la cognata Janet Broderick, sorella del marito Matthew, sta infatti combattendo contro il Coronavirus.

La star del telefilm cult Sex and the City ha voluto rassicurare i fan, però. La donna, che ha 64 anni, è infatti in via di guarigione dopo la diagnosi avvenuta a marzo, come ha spiegato su Instagram dopo la domanda esplicita di un fan.

Ecco quanto dichiarato dall’attrice, madre di tre figli: “Sta meglio, finalmente, dopo essere stata molto malata. Adesso è casa, dimessa dall’ospedale, e si sta riprendendo. Grazie mille per il vostro interesse.” Si pensa che Janet possa aver contratto il virus dopo aver contratto il virus a un incontro parrocchiale nel Kentucky, al quale era presente un’altra persona contagiata.

Janet è stata dunque portata in ospedale e curata per una forma grave di polmonite. Anche la chiesa interessata, la All Saints’ Episcopal Church di Beverly Hills, dove la donna lavora, aveva rilasciato un comunicato stampa: “Le condizioni di salute di Janet sono stabili, sta ricevendo le migliori cure mediche possibili e la prognosi del suo dottore è di una completa e piena guarigione“.

La cognata di Sarah Jessica Parker aveva mandato un messaggio alla chiesa, ringraziando tutti per le loro preghiere: “Ho superato il peggio e sono quasi al termine di questa prova“. L’attrice e la sua famiglia, residente a New York, si sono isolati nella loro casa sita nel West Village, pubblicando numerosi aggiornamenti sulla quarantena collettiva sui social media.

Qualche giorno fa Sarah pubblicato una fotografia molto dolce che vedeva le sue gemelle Marion e Tabitha, di dieci anni, suonare un duetto al pianoforte. A causa delle restrizioni ordinate dal sindaco della città lo spettacolo di Sarah e Matthew Broadway, Plaza Suite, è stato sospeso, lasciando i due senza un ingaggio.