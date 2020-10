Scarpe con tacco largo: i look perfetti

Finalmente calzature comode e decisamente di tendenza: stiamo parlando delle scarpe con tacco largo, così alla moda da non poterne più fare a meno, da indossare con abbinamenti perfetti sia per i look di tutti i giorni che per gli outfit di momenti speciali.

Bassi, medi o alti, questi tacchi offrono l’elegante e sinuosa “elevazione” dei classici tacchi a spillo combinata con il comfort e la praticità quotidiana delle zeppe. Danno al look un aspetto solido e accattivante, che li rende più versatili del delicato stiletto e consente di indossarli facilmente con un’ampia varietà di stili.

Del resto, le possibilità sono infinite quando si tratta di tacchi larghi, in quanto sono tanti i modelli di scarpe che li declinano. Si possono trovare stivaletti alla caviglia, stivali al ginocchio, sandali, décolleté e slingback. Con tacco corto a gattino o da 8”.

I tacchi larghi sono super facili da sfoggiare e, se normalmente non li prendereste in considerazione, è proprio il momento di uscire dalla vostra comfort zone e rinnovare i vostri look preferiti con questo accessorio sorprendente.

Gli abbinamenti con le scarpe con tacco largo

Come accennato, le scarpe con il tacco largo sono facili da abbinare. Si possono indossare in diverse occasioni e, in particolari, sono perfette per:

regalare un twist originale a un look minimal dai colori neutri; completare un look da ufficio con un tocco professionale e comodo; attenuare un mood molto sexy o “selvaggio”, al contrario di quello che farebbe un tacco a spillo.

1. Slingback e jeans

I tacchi larghi aiutano a dare una marcia in più alla maggior parte degli stili di jeans e aggiungono personalità a un semplice look denim. Questo tipo di tacco, specialmente di décolleté e slingback, funziona particolarmente bene con i mom jeans, i modelli crop, con i jeans a zampa d’elefante o qualsiasi altra tipologia che abbia bisogno di un po’ di “attenzione” in più nella zona delle caviglie. Gli stivali alti, invece, si abbinano molto bene con jeans skinny.

2. Stivali overknee

Stivali overknee. Con un tacco largo (e non troppo alto) gli stivali overknee acquistano eleganza e perdono un po’ di quella sensualità che può risultare eccessiva nei look da giorno. Sofisticato e leggermente anni Sessanta l’abbinamento con minidress e cappottino a tinta unita.

3. Tronchetti e leggings

I tronchetti sono tra le scarpe con tacco largo per eccellenza. Si abbinano molto bene a pantaloni slim fit, come jeans o leggings, da completane con un pull oversize. Nella nostra proposta, il look color block è impreziosito da tacchi con perle applicate.

4. Con i calzini

Una tendenza che può apparire stravagante, ma perfetta per chi vuole divertirsi un po’ con look originali. La chiave per indossare calze con tacchi spessi è mantenere il resto dell’outfit molto semplice e lasciare che le scarpe siano il punto focale. Provate gambaletti neutri con décolleté in un colore brillante e un abito corto o una minigonna tinta unita. Indossate sandali con tacco largo con calze al ginocchio o collant per un mood anni Settanta.

5. Tacchi lavorati

I tacchi larghi possono diventare una dichiarazione di moda, grazie alle tante declinazioni che li rendono delle vere e proprie opere d’arte. Ricamati, leopardati, in legno lavorato, in plexiglass trasparente, con perle applicate come già visto, diventano davvero protagonisti del look in abbinamento a capi minimal dai colori neutri.