Friends: ecco chi sono gli attori più ricchi del cast, oggi

Come sa chiunque abbia più di 30 anni, il fenomeno televisivo di Friends non ha mai avuto fine, nonostante gli ultimi episodi siano andati in onda più di 15 anni fa. Un successo planetario e senza eguali, quello raccolto dalla serie televisiva, ai tempi in cui si parlava ancora di telefilm, che naturalmente ha fruttato moltissimo al suo cast.

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer sono infatti diventati sempre più ricchi, una stagione dopo l’altra: grazie a un’audience pazzesca il loro ingaggio a episodio cresceva progressivamente, e al termine della prima messa in onda i diritti di distribuzione hanno raggiunto la cifra record di 1 miliardo di dollari.

Vediamo però cosa è successo al patrimonio dei membri del cast dopo la fine della serie: chi sono gli attori di Friends più ricchi, oggi?

Cominciamo dicendo che se durante la prima stagione ogni attore veniva pagato 22500 dollari a episodio, durante l’ottava, grazie a ottime contrattazione, questi numeri arrivano a toccare i 750mila dollari, fino al milione netto a episodio durante le ultime due stagioni. Inoltre ogni attore percepisce il 2% dei profitti derivanti dalla distribuzione, per un giro di affari da 20 milioni di dollari annui.

Torniamo però alla nostra classifica. Come prevedibile è Jennifer Aniston la Paperona del cast, con 300 milioni di dollari di patrimonio. Merito dei suoi ruoli al cinema e in tv, del lavoro di produttrice e dei tanti ingaggi promozionali

Segue Courteney Cox con 150 milioni: per Cougar Town la ex Monica guadagnava 275mila dollari a episodio, senza dimenticare che l’attrice è stata anche testimonial di Pantene. Poco più sotto troviamo il simpatico Matthew Perry, che a quanto pare è riuscito a far fruttare i suoi investimenti nel ramo immobiliare.

Lisa Kudrow vale invece 90 milioni, cifra raggiunta grazie allo show Web Therapy, ma anche a film come Boss Baby e Booksmart. Pochi gli sponsor trovati negli anni, ma anche Lisa si muove bene nel ramo della compravendita di case. Molto vicino David Schwimmer con 85 milioni, che ricordiamo come voce di Melman nella saga animata di Madagascar e per il suo ruolo di Robert Kardashian in American Crime Story.

Infine ecco Matt LeBlanc, che può vantare “solo” 80 milioni di dollari in banca: a parte il terribile show spin-off Joey, è stato presentatore di Top Gear ed è apparso nella serie Man With a Plan di CBS.