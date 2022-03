Tutto è partito quando l’uomo più ricco del mondo, Elon Musk, ha sfidato Vladimir Putin a duello per porre fine alla guerra in Ucraina. Con un tweet il miliardario americano ha chiesto al leader russo di combattere con lui e, sebbene non ci sia stata risposta ufficiale, l’appello del patron di Tesla ha smobilitato il web che, con l’hashtag #sfidoputin, si è scatenato su tutti i social network.

Il popolo di Twitter non ha lasciato cadere la provocazione di Musk nel vuoto e tra le tendenze più in voga sulla piattaforma c’è proprio Sfido Putin: un’arma che gli utenti hanno usato con ironia e sarcasmo contro il leader russo e la scelta di fare guerra all’Ucraina.

E in men che non si dica sono comparsi fiumi di tweet pungenti e irriverenti: c’è chi riaccende i riflettori sulla politica nostrana con “#sfidoputin a indossare una t-shirt con la faccia di Salvini”. Chi chiama all’appello Matteo Renzi con un meme “sfido Putin alla playstation”. Altri che vanno sul proprio personale portafoglio: “Sfido Putin a sfidare ElonMusk a chi mi fa il bonifico più ricco; avanti, vediamo cosa siete capaci di fare”.

C’è poi chi sfida “#Putin a fare un pieno di benzina servito alla tamoil di roncobilaccio”, chi richiama il FantaSanremo con “#sfidoputin a dire ‘Papalina’ durante il negoziato”. Ancora, altri ad “avere il coraggio di quelle donne che mostrano cartelli contro l’invasione nelle TV russe”, “#sfidoputin a portare in salvo i figli piccoli attraverso l’Ucraina”, o “#sfidoputin ad avere un cuore”.

Un’onda di migliaia di tweet che suonano come sberleffi ma che probabilmente il Cremlino non vedrà mai visto che Twitter, così come Instagram e altri social network, non è più accessibile dalla Russia.