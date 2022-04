Pioggia di critiche su una vignetta di Vauro Senesi. Nel disegno del fumettista compaiono Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin con la didascalia “No alla guerra senza Ze e senza Vla”. A scatenare la polemica pare sia stata la caricatura del leader ucraino, ritratto con naso adunco.

Per questa vignetta Vauro ha attirato anche le ira della Comunità ebraica di Roma, che sottolinea in un tweet come il naso di Zelensky sia disegnato con connotati antisemiti.

Ruth Dureghello, presidente della Comunità Ebraica della Capitale, scrive così su Twitter:

“Non è una casualità, ma un’abitudine quella di un certo signore di raffigurare gli ebrei con il naso adunco con lo stile della Difesa della Razza. Non per questo è meno grave e non per questo ci si può assuefare alla vergogna”.

Pensiero condiviso anche dal senatore del Pd Andrea Marcucci, che sul social dichiara: “Riproporre la propaganda nazista sugli ebrei per disegnare il Presidente #Zelensky è letteralmente una operazione vomitevole”.

Sul social network l’argomento è in trend e in tantissimi stanno dicendo la loro. Vauro Senesi, però non ci sta e con un comunicato sul suo sito web, replica: