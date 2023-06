Shakira, in seguito alle accuse di evasione fiscale, nel giugno del 2019 ha dovuto affrontare un processo a suo carico, durante il quale ha rivelato alcuni dettagli in merito alla relazione avuta con Gerard Piqué: “Quando ho iniziato a frequentarlo ci vedevamo pochissimo, aveva 23 anni, dieci in meno di me”. Le dichiarazioni rilasciate dalla popstar sono state diffuse soltanto in questi giorni dal quotidiano spagnolo El Pais, ma risalgono al periodo precedente alla rottura con l’ex fidanzato e protagonista del celebre brano Music Session Vol 53, in cui l’artista colombiana ha raccontato del tradimento dell’imprenditore 36enne con Clara Chia Marti.

“Al tempo era un bambinone scatenato”, ha dichiarato la cantante davanti al giudice, soffermandosi sull’inizio della storia d’amore con l’ex compagno e calciatore spagnolo: “Adesso è un ragazzo fantastico, ma al tempo era pazzo”.

Non avevo garanzie che le cose avrebbero funzionato o che avremmo messo su famiglia. Non avrei mai immaginato che sarei venuta a vivere in Spagna a causa di quel ragazzino bellissimo con la barba.

Nel descrivere il rapporto instaurato con Piqué, la voce di Acróstico ha parlato di una storia d’amore decisamente “turbolenta”, paragonandola a un viaggio sulle montagne russe: “Le nostre vite professionali non coincidevano ed era come mettere insieme l’olio e l’acqua, non ci capivamo”.

Shakira, nel resto del suo discorso, ha ritagliato uno spazio per spiegare le ragioni del suo trasferimento a Barcellona: prima di frequentarsi con Piqué, infatti, viveva negli Stati Uniti, ma ha deciso di spostarsi in Spagna per trascorrere più tempo con il compagno: “Ero cotta di Gerard”. La popstar, inoltre, ha raccontato del momento in cui, nel corso di un viaggio in aereo, aveva organizzato una sorpresa per il calciatore con cui, tra l’altro, nel 2013 ha dato alla luce il primogenito, Milan, seguito due anni più tardi dall’arrivo del secondo figlio, Sasha: