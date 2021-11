Sharon Stone torna a fare i conti con i problemi di salute. Questa volta, però, ad affrontarli è la madre, Dorothy Marie Stone, colpita da un ictus. A rivelarlo è stata proprio l’attrice, che ha postato sulla sua pagina Instagram una foto della donna, 87 anni: “Pregate per Dorothy Marie Stone, mia mamma, che stasera ha avuto un altro ictus acuto“. Sono molti i vip che hanno commentato lo scatto per mandare il loro affetto e il loro sostegno all’attrice.

Non è la prima volta che Sharon Stone ha a che fare con questo tipo di problemi di salute: la madre era già stata colpita da un ictus, e anche lei stessa ha avuto la stessa malattia. Nel 2001, infatti, l’attrice è stata ricoverata in ospedale e sottoposta ad un delicatissimo intervento al cervello: un’esperienza decisamente traumatica, che l’ha costretta a circa sette anni di riabilitazione. Oggi Sharon è sostenitrice della ricerca sulle malattie dell’invecchiamento cerebrale che colpiscono le donne, come ha raccontato in un’intervista a Variety:

“Ecco perché lo faccio, mia madre ha avuto un ictus, mia nonna ha avuto un ictus, e io ho avuto un ictus enorme e un’emorragia cerebrale durata nove giorni. Non smetterò mai di ringraziare tutti i medici che mi hanno salvato la vita. Dopo essere sopravvissuta, fui costretta a ricominciare da zero, nel vero senso della parola. Dovevo imparare di nuovo a fare cose elementari, come camminare, parlare e scrivere”.

