Sharon Stone ringrazia la Croce Rossa italiana in un video su Instagram

Da sempre legata al nostro Paese, anche Sharon Stone ha voluto dare il proprio contributo agli sforzi che l’Italia ha messo in atto contro la diffusione del Coronavirus.

In particolare l’attrice, diventata universalmente nota grazie ai film Basic Insintc, ha voluto ringraziare tutti coloro che lavorano nella Croce Rossa Italiana durante questa emergenza.

Non tutti sanno che la diva di Hollywood, oggi 62enne, nel 2018 ha ricevuto a Roma la medaglia d’oro al merito proprio dell’organizzazione di volontariato. Il motivo? Le sue innumerevoli campagne benefiche e il grande impegno profuso in prima persona in raccolte fondi e attività solidali.

Ecco allora che Sharon, bardata di una maglia della Croce Rossa Italiana, ha filmato un video in cui ha voluto esprimere l’ammirazione per tutto ciò che compiono ogni giorno volontari e lavoratori: “Voglio dirvi quanto sono orgogliosa di servirvi, per quanto piccolo sia il mio contributo“.

Visibilmente commossa, la Stone ha elogiato gli sforzi del personale: “Vedo video in cui entrate nelle case per portare fuori le vittime del Coronavirus. Vedo quanta dedizione mettete nei vostri lavori. So che mettete a rischio le vostre vite mentre svolgete il vostro compito“.

E continuando, l’attrice ha espresso il suo totale e incondizionato supporto: “Voglio dirvi quanto significhi questo per me. Vedo che ogni giorno fate il vostro lavoro silenziosamente, con diligenza, con una tale dignità e cura per il prossimo. Sono con voi, il mio cuore è con voi“.

E infine un messaggio di incoraggiamento da parte della donna, che si è scoperta anche pittrice durante questa quarantena: “Per favore, andate sulle ali degli angeli. Vi vedo, vi percepisco, vi sono grata, lavoratori della Croce Rossa. Profondamente grata e incredibilmente orgogliosa e dico una preghiera per voi ogni volta che siete in servizio“.

Circa due settimane fa la Stone aveva inviato un augurio di speranza anche a tutti gli italiani: “Vi mando tanto amore e tanto supporto, lavoriamo da casa e cerchiamo di essere felici: i sentimenti positivi fanno bene al sistema immunitario. Supereremo questo momento insieme.”