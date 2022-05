She-Hulk, è l’attesissima nuova serie firmata Marvel che verrà trasmessa sul canale streaming di Disney+: il debutto sul piccolo schermo dell’eroina verde è previsto per il 17 agosto 2022 e a indossare i panni della protagonista sarà Tatiana Maslany, già attrice in Orphan Black.

Per gli appassionati de genere è bene sapere che la piattaforma ha appena diffuso il primo trailer su YouTube della serie, che ci dà anche qualche anticipazione sulla trama: la storia si concentra su Jennifer Walters (Maslany), un’avvocata cugina di Bruce Banner, lo storico Hulk della serie cult. Da lui la donna, dopo una trasfusione, eredita i super poteri, riuscendo così a trasformarsi in una gigantessa verde dalla superforza.

Al contrario del suo parente, però, Walters controlla molto facilmente i suoi poteri e questo le permette di lavorare in uno studio legale, mantenendo il suo ruolo nella società. Nel telefilm, inoltre, vedremo il ritorno di Mark Ruffalo nei panni di Smart Hulk, di Tim Roth in quelli di Abominio e di Benedict Wong in quelli di Wong.

Invece, tra le new entry nel cast troviamo Jameela Jamil nel ruolo di Titania, ,Ginger Gonzaga, Josh Segarra, Jameela Jamil, Jon Bass e Renée Elise Goldsberry. Nel corso della presentazione americana della serie, il boss di Marvel Studios Kevin Feige, ha dato anche qualche informazione sull’offerta televisiva dei prossimi mesi, svelando ad esempio che Loki, la serie Marvel più vista su Disney+, inizierà le riprese per la seconda stagione. Per il 2023 è invece atteso Secrete Invasion, uno spy thriller con un Samuel L. Jackson.