Sienna Miller aspetta il secondo figlio: la rivelazione in una serie di foto

Sienna Miller starebbe aspettando il suo secondo figlio: lo annuncia il magazine People, che ha pubblicato degli scatti inediti dell’attrice in vacanza a Ibiza. Precedentemente, l’attrice era stata vista a San Tropez, in Costa Azzurra, in compagnia del suo fidanzato Oli Green, papà del futuro bambino.

I due sono impegnati dal febbraio 2022, data nella quale sono stati visti per la prima volta in pubblico insieme, a New York. Anche Green come Miller è un attore, ma i due sono molto riservati sulla propria vita di coppia: su di loro ci sono poche informazioni, e poche o nessuna foto sui social.

L’attrice, 41 anni, aveva svelato ad Elle UK di aver fatto ricorso al congelamento degli ovociti, pratica sempre più diffusa tra le donne under 35 che desiderino diventare madri più tardi. “La pressione sui figli, dovrei averne di più, e perché non ne ho avuti, e tutte quelle cose lì, fanno molto rumore. La biologia è crudele con le donne in quel decennio, quello è il termine, o almeno lo era per me” aveva dichiarato al magazine lo scorso anno. “Non ho sofferto il passaggio negli anta, ma la biologia è crudele, non ti consente di scegliere, e così a 40 anni ho congelato i miei ovociti. Ora non dovrò più sentire la pressione. È sparita quella minaccia esistenziale”.

Sienna Miller è alla sua seconda gravidanza: la prima figlia, Marlowe, avuta dall’ex compagno Tom Sturridge, era nata nel 2012.