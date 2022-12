Paolo Bonolis ha approfittato delle festività natalizie per recarsi insieme al resto della famiglia a New York, dove vivono i suoi due figli più grandi, avuti dalla prima moglie Diane Zoeller, Martina e Stefano. Il ragazzo ha da poco avuto un bambino, Sebastian Silvio, nato a ottobre 2022, che Sonia Bruganelli aveva già mostrato sul suo profilo social, ma questa volta la coppia ha voluto vederlo da vicino per la prima volta, complice la pausa che lei si è presa dal Grande Fratello Vip, dove è opinionista per la seconda stagione consecutiva.

Era stato il conduttore qualche settimana fa, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, a parlare dell’arrivo del bambino, sottolineando quanto lo rendesse felice l’idea di diventare di nuovo nonno: “Sarà un altro maschietto, Sebastian“. A quel punto aveva aggiunto un altro dettaglio con l’ironia che da sempre lo caratterizza: “Se faranno una femmina la chiameranno Belle e ci daranno i diritti per i cartoni animati. Sono contento, loro sono felicissimi, è una cosa bella. Sento la gioia più come felicità paterna che in qualità di nonno”.

Il bambino è nato a due anni di distanza dal figlio di Martina, l’altra figlia di Paolo Bonolis, che da sempre vive negli Stati Uniti.

Davvero impossibile non commuoversi di fronte alle foto che sono state pubblicate dal neo papà che, come il conduttore, non particolarmente apparire, ma in occasione di una circostanza così particolare ha fatto un’eccezione. Qui vediamo il nonno mentre tiene il bimbo sulle ginocchia, poi anche il neomaggiorenne Davide e la figlia Adele lo stringono teneramente tra le braccia. “Nonno-Zio-Zia“, si legge nella didascalia del post. Tantissimi i “mi piace” e i commenti estasiati che sono arrivati dai follower, alcuni dei quali hanno anche notato la somiglianza con nonno Paolo.

Il ritorno in Italia della famiglia è previsto nei primi giorni di gennaio, nella puntata del 2 del reality ci saranno ancora Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli in sostituzione di Sonia.