È un inizio anno all’insegna di bei momenti vissuti in famiglia, nella splendida cornice di Dubai, per Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. La coppia è volata al caldo della città emiratina per festeggiare l’arrivo del 2022 e, tra relax, spa e buoni ristoranti, stavolta non mancano scatti che immortalano la sfera più privata e familiare.

In particolare, venendo meno alla consueta riservatezza, l’opinionista ha pubblicato una foto su Instagram che ritrae Bonolis scherzare in compagnia della loro figlia Silvia. “Mi piace quando loro due sono insieme. Lo stesso modo di vedere la vita”, ha scritto Sonia Bruganelli. La foto è stata poi condivisa anche dal conduttore nelle sue Ig stories, dove ha sottolineato scherzosamente: “Io sembro scemo“.

Silvia Bonolis ha oggi diciannove anni e quando era piccola ha dovuto lottare contro una rara e grave malattia cardiaca. Come in passato hanno raccontato sia Sonia che Paolo, Silvia ha affrontato un delicatissimo intervento chirurgico che ha risolto il problema, ma durante il quale ha avuto un’ipossia cerebrale. Come conseguenza la giovane ha riportato danni neurologici che, fortunatamente non hanno compromesso la sfera cognitiva del suo cervello ma che hanno comportato difficoltà motorie non ancora risolte.

“Aveva solo un danno cardiaco che era stato sistemato con l’operazione. Purtroppo l’intervento era talmente complicato che ha avuto un infarto e danni neurologici, per fortuna non cognitivi. Sta recuperando, ma non è autonoma, vederla oggi a 18 anni che non è indipendente un po’ fa male”, aveva rivelato a questo proposito Bruganelli, ospite a Belve, la trasmissione di RaiDue. Nella stessa intervista, Sonia aveva parlato molto onestamente anche dei problemi che erano sorti con Paolo Bonolis dopo la nascita di Silvia.