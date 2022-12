Sophie Codegoni sarà mamma per la prima volta a maggio 2023 di una bambina, che si chiamerà Celine, frutto dell’amore con Alessandro Basciano, conosciuto nel corso della loro comune esperienza al Grande Fratello Vip. I due hanno ammesso che l’idea di avere un figlio non era programmata, ma sono felicissimi di poter avere tra pochi mesi tra le braccia la bimba e non vedono l’ora che questo possa accadere.

L’influencer, diventata la nuova Bonas di Avanti un altro, ama confidarsi con i suoi follower sulla sua quotidianità e non si è sottratta nemmeno in questa occasione, quando sono stati in diversi a porle domande su come stia andando la gravidanza e come stia vivendo questo periodo così particolare della sua vita.

Al momento non sembrano esserci problemi di alcun tipo: “Devo dire che puntina – così Sophie e Alessandro chiamano la bambina – è stata davvero un angelo. In 5 mesi mai avuto una nausea o malessere fisico. I primi 3 mesi però ero sempre super nervosa, permalosa e molto gelosa. E poi avevo sempre tanta fame, mangiavo anche quando ero sazia, non riuscivo a smettere. Invece ora sto iniziando a soffrire tanto la macchina e un po’ di dolorini fastidiosi zona vescica (secondo me sta puntando i piedini)”.

La 21enne non ha nascosto di essere parzialmente delusa perché almeno per ora non sente muoversi dentro di sé Celine ed è per questo che ne ha approfittato per scaricare un’app che le permette di essere aggiornata sulla crescita della nascitura. In uno dei messaggi che ha ricevuto le era stato anticipato come fosse possibile poter sentire qualche piccolo “calcetto” proprio in questi giorni, ma questo non è successo. Lei per sicurezza ha voluto chiedere consiglio al suo ginecologo, che l’ha rassicurata, sottolineando che è tutto nella norma.

Chi pensa che Sophie Codegoni possa mettere da parte la carriera per dedicarsi alla bimba deve però ricredersi. È stata lei stessa a chiarire quali siano le sue intenzioni a riguardo: “Non credo che lavoro e famiglia si escludano – spiega l’influencer in una storia Instagram -. Non ho mai visto il fatto di diventare mamma come un limite per realizzare i miei obiettivi o un blocco per il mio lavoro, infatti mi sto impegnando tanto in questo periodo. E in questi mesi mi dedicherò, visto che sarò anche più stanca, ad altri progetti visto che ho finito di registrare. Poi prenderò lezioni di recitazione e mi preparerò per settembre. Ci saranno tanti sacrifici, avremo uno stile di vita diverso ma non ho mai valutato la possibilità di stoppare o rallentare la mia carriera” – ha concluso.