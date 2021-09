La New York Fashion Week 2021 in 10 look da ricordare

La Grande Mela apre le porte al fashion month con la New York Fashion Week 2021 dedicata alle sfilate Primavera-Estate 2022. In epoca post Covid-19 la moda riparte nel mese di settembre con un calendario di eventi per lo più in presenza dove gli stilisti della città che non dorme mai presentano i loro look studiati per ammaliare, conquistare e fare tendenza.

Le associazioni del CFDA e dell‘IMG organizzatrici della settimana della moda newyorkese rivelano l’intento di questa edizione: riportare in auge la moda statunitense dopo un periodo di declino causato dalla pandemia. Come? Con due parole chiave: America e rinascita.

Una rinascita segnata dal grande ritorno di stilisti come Brandon Maxwell, Thom Browne, Proenza Schouler, Peter Do e Michael Kors. Senza dimenticare Jeremy Scott che lascia l’Italia e sceglie New York per presentare (in presenza) la collezione Moschino in una location che fino all’ultimo era top secret.

Tra location da favola e setting che tolgono il fiato, i look sono i veri protagonisti e offrono idee e ispirazioni di stile per la prossima bella stagione. Vediamo i 10 look più belli da ricordare.

Gli abiti inclusivi di Collina Strada

Ad aprire la New York Fashion Week 2021 sono gli abiti inclusivi di Collina Strada, uno dei brand più in vista della moda newyorkese. Si tratta di abiti dalle lunghezze mini e midi caratterizzati da stampe multicolor che sprigionano gioia e voglia di normalità, abbinati a sneakers super colorate e ton sur ton. Il risultato? Una serie di modelli mai scontati che fondono modernità e tradizione rispecchiando la tipica avanguardia americana.

L’abito mono spalla a tema baby di Moschino

Nello scenario di Bryant Park bagnato dalla pioggia di New York va in scena la collezione Ladies Who Lunch di Moschino realizzata da Jeremy Scott. Una serie di capispalla, abiti e minigonne ispirate al mondo dei cartoni animati e che fondono il mondo dell’infanzia con quello fashion. Un vestito tra tutti catalizza l’attenzione: l’abito mono spalla indossato dalla neo-mamma Gigi Hadid che per l’occasione torna in passerella con una performance che suscita l’ilarità dei presenti. Il protagonista del look è un long dress con manica a forma di proboscide di elefante e con una stampa ricca di animali fantastici dai toni pastello che solo la mente di un bimbo può sognare. A completare il look una clutch a forma di biberon. Infantile? No, geniale e glamour!

L’abito con frange di Proenza Schouler

Tra i 10 look da ricordare della New York Fashion Week 2021, impossibile non citare l’abito con frange realizzato da Proenza Schouler. Si tratta di un modello lungo con dettagli cut out lungo i fianchi, dalla vita bassa e con una serie di balze lungo la gonna arricchite da frange in cotone tinteggiate da un rosso fuoco e abbinato a un paio di sandali.

Il vestito boho chic di Ulla Johnson

Nel giardino botanico di Brooklyn sboccia la collezione di Ulla Johson dove protagonista è l’abito boho chic che sprigiona la voglia di rinascita e di ritorno alla normalità di questo periodo storico. Nello specifico, è un vestito a tubino percorso da una serie di volant dal décolleté alla gonna.

L’abito tie dye di Jason Wu

Vaporoso e multi color è l’abito da sera presentato da Jason Wu durante la New York Fashion Week e che si conferma tra i look più belli da ricordare. Si tratta di un long dress con stampa multicolore a fantasia tie dye e scollo off shoulder completato da maniche a palloncino e un bustier a forma di ventaglio. Sicuramente tra i modelli a cui ispirarsi per un matrimonio estivo.

Le gonne balooon di Christian Siriano

Secondo lo stilista visionario Christian Siriano, le gonne della primavera estate 2022 saranno ampie e voluminose, simili a una mongolfiera. Ad attirare l’attenzione è il look ispirato a quello di un’odalisca nei toni metallici del verde e dell’ocra in cui le gonne balloon vengono abbinate a una bralette ton sur ton per essere la Jasmine di Aladdin nella vita di tutti i giorni.

Il completo reggiseno + gonna di Michael Kors

Urban Romance è il nome del look di apertura della sfilata di Michael Kors alla New York Fashion Week 2021 presentata nel celebre ristorante statunitense Tavern On The Green di Central Park. A conquistare la scena è un outfit minimalista, femminile e seducente composto da una gonna midi a tubino con cintura in vita e un classico reggiseno nero che sostituisce crop top e bralette da completare con una borsa a forma di secchiello con un bouquet di rose e un paio di sandali di vernice. Il risultato è un outfit che incarna perfettamente lo stile americano.

L’abito metallizzato di Peter Dundas

L’ispirazione è quella di una dea greca o di una vestale impressa sul vestito di Peter Dundas che incanta tutti e detta una delle tendenze più in voga della prossima primavera-estate 2022: l’abito mono spalla sarà un must have da indossare h24. Il modello che catalizza l’attenzione è dipinto di argento dall’effetto luminoso e metallizzato con pieghe plissé e tagli cut out che mostrano i fianchi.

La mantella di perline di Rodarte

Un sole nascente, una luna, le montagne e un volto extraterrestre: sono questi gli elementi che compongono un paesaggio alieno che fa da sfondo alla mantella di perline di Rodarte. Il risultato? Un’opera d’arte da indossare sotto forma di uno dei capi di abbigliamento più in voga della prossima primavera da abbinare a leggings e stivali.

Il trench vinilico di Brandon Maxwell

Uno dei capi di abbigliamento evergreen del guardaroba primaverile si rifà il look grazie al talento di Brandon Maxwell che in occasione della New York Fashion Week propone in passerella un trench in versione rivisitata in vinile e super colorato. A completarlo è un effetto pitonato e l’effetto ottico lucido e dal tocco impermeabile da indossare nelle giornate incerte di marzo.