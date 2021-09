Claudio Baglioni è uno dei cantanti che viene imitato nel programma di Canale 5 Star in the Star. Dopo la prima puntata di giovedì 16 settembre 2021, i giudici sono unanimi: l’interpretazione è praticamente perfetta. L’esibizione del cantante misterioso sulle note di Amore bello ha riscosso un discreto successo tra pubblico e giuria e tutti ora si domandano chi si cela dietro la maschera.

Lo show, infatti, prevede che dieci concorrenti del mondo dello spettacolo vestano letteralmente i panni di dieci superstar della canzone, da Michael Jackson a Mina, da Zucchero a Elton John, da Madonna a Lady Gaga. La conduzione è affidata a Ilary Blasi mentre i giurati sono Marcella Bella, Claudio Amendola e Andrea Pucci.

Il trio ha ipotizzato diversi nomi che si potrebbero celare dietro le vesti del cantante e i più papabili, per ora, sono Valerio Scanu, Massimo di Cataldo e Luca Laurenti. E, mentre nel secondo appuntamento della trasmissione, il 23 settembre, le scommesse sull’identità misteriosa continuano, ci sono almeno dieci curiosità sul vero Claudio Baglioni da conoscere:

La sua carriera è iniziata a 13 anni, quando decide di partecipare ad un concorso canoro nel quartiere Centocelle a Roma.

Da ragazzo meditava di diventare prete e suo padre, invece, voleva fosse un campione di boxe

Era soprannominato Agonia, per via delle canzoni che scriveva ispirandosi a Edgar Allan Poe.

La sua prima esibizione pubblica l’ha fatta nel 1966 dal balcone di casa a Roma e nel 2007 ha improvvisato un mini concerto dallo stesso luogo in memoria di quel ricordo.

Questo piccolo grande amore, uno dei suoi più grandi successi, parla di Paola Massari, colei che poi diventò sua moglie.

Si è sposato in gran segreto e ha rivelato le nozze solo cinque anni dopo. Il motivo? Non voleva deludere le sue fan.

La canzone Avrai, dedicata al suo unico figlio Giovanni, è stata registrata a Londra in soli due giorni, infilata tra le pause di Paul McCartney nella sala di registrazione.

Nel 2004 ha ripreso in mano i libri e si è laureato in Architettura alla Sapienza, con una tesi sul Gasometro di Roma.

Non ha mai partecipato al Festival di Sanremo, se non come ospite d’onore e conduttore di due edizioni.

Dal 2003 al 2012, ha organizzato sull’isola di Lampedusa un concerto benefico sul tema dell’immigrazione. L’evento, chiamato O’Scià che vuol dire Respiro Mio, ha coinvolto molti esponenti della musica italiana e del teatro.