Marcella Bella è uno dei tre giudici chiamati a votare le performance di Star in the Star, lo show che parte giovedì 16 in prima serata su Canale 5. Il programma, prodotto con Banijay Italia, vede dieci concorrenti del mondo dello spettacolo vestire letteralmente i panni di dieci superstar della canzone, da Michael Jackson a Mina, da Baglioni a Zucchero, da Madonna a Lady Gaga. Insieme all’interprete, nella giuria, anche Claudio Amendola e Andrea Pucci, manere a condurre c’è Ilary Blasi.

All’anagrafe Giuseppa Marcella Bella, la cantante è nata a Catania il 18 giugno 1952 sotto il segno dei Gemelli. Debutta sul finire degli Anni ‘60 con il singolo Un ragazzo nel cuore, scritta da Mogol e Roberto Soffici. La vera svolta arriva nel 1971, quando Marcella interpreta Hai ragione tu, un brano scritto da Italo Janne e Gianni Bella, fratello dell’artista.

Ma è nel 1972 che raggiunge l’apice, quando partecipa al Festival di Sanremo con il Montagne verdi, scritto sempre da Gianni con Giancarlo Bigazzi. Il pezzo ottiene un buon settimo posto, e come spesso accade nella storia sanremese, sfonda sul mercato discografico e diviene un vero e proprio evergreen della musica italiana.

Il suo primo album viene lanciato nel 1973, con il titolo di Tu non hai la più pallida idea dell’amore e nello stesso anno, con il brano Io domani, vince il Festivalbar a pari merito con Mia Martini. Nell’86 torna a Sanremo con il brano Senza un briciolo di testa, con cui sale sul podio. Il suo ultimo lavoro discografico è l’album Metà amore metà dolore, prodotto da Mario Biondi nel 2017 e anticipato dal singolo Non mi basti più.

In un intervista al Giornale ha rivelato i suoi sogni nel cassetto, come quello di una partecipazione al Festival della Canzone Italiana per celebrare i 50 anni del suo successo del’72:

“Ci provo, ma so che è difficile. In ogni caso, ho un brano che incuriosisce con un testo molto particolare, mi piacerebbe che Amadeus lo ascoltasse”.

Marcella ha avuto una relazione importante nel 1973 con Red Canzian, bassista dei Pooh. Nel 1979 conosce Mario Merello, il suo futuro marito. I due si sposano nel 1989 e hanno tre figli: Giacomo nato nel 1980, Carolina nel 1992 e Tommaso nel 1993. Suo fratello, il cantautore Gianni Bella, che ha praticamente scritto sempre le sue canzoni, nel 2010 è stato colpito da un ictus che ha colpito metà del suo volto.