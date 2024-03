Stash: "Avevo perso le speranze nel futuro, ho sofferto di attacchi di panico"

I The Kolors sono stati tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2024, dove si sono presentati in gara con il brano Un ragazzo, una ragazza, che è ancora oggi dei più ascoltati in radio pur non essendosi piazzato ai primi posti. Questo non può che essere motivo di orgoglio per il gruppo che si è fatto conoscere attraverso la vittoria ad Amici e per il suo frontman, Stash, acclamato già in estate per Italo Disco.

La band si è in realtà formata ben quindici anni fa e si è rivelata un supporto fondamentale per il cantante, che ha vissuto momenti davvero difficili quando ha lasciato la sua città di origine, Napoli, per studiare a Milano.

Solo oggi lui ha il coraggio di parlare dei problemi che ha vissuto e che ha oggi finalmente messo alle sue spalle: “La band per me è sempre stata un grande vantaggio perché i momenti brutti li abbiamo vissuti sempre insieme – ha detto Stash a Silvia Toffanin, ospite di Verissimo nella puntata andata in onda domenica 17 marzo 2024 – Dal punto di vista umano mi sono sentito tanto solo, non avevo più speranze nel futuro, non vedevo nel futuro qualcosa di bello, ho sofferto di attacchi di panico quando mi sono trasferito a Milano per fare l’università. Io da solo sono venuto a Brera ed era un mondo diametralmente opposto a quello da dove venivo. Ma lì mi sono responsabilizzato”.

L’incontro con Giulia Belmonte, che è poi diventata la sua compagna e da cui ha avuto due figlie, Grace e Imagine, si è rivelato determinante: “Poi è arrivata Giulia nella mia vita e mi ha salvato allargando la visuale sulla vita. I figli mi hanno dato la quarta dimensione, il “Sei bravissimo” di mia figlia vale più di mille dischi di platino. Che papà sono? Divento un bambino come loro quando gioco, ma altre volte c’è da dire qualche “no” e non è sempre facile. Sono quei no che innescano quel meccanismo del talento”.