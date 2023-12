Stash e i dolcissimi auguri alla piccola Grace: "Tre anni che tutto ha un senso"

Antonio Fiordispino, in arte Stash, è riapparso sui social con un post commovente. Il frontman dei The Kolors ha pubblicato una carrellata di dolcissimi scatti in compagnia della primogenita Grace. La piccola, domenica 3 dicembre, ha compiuto tre anni e il cantante ha voluto celebrare questo giorno con una dedica speciale: “Oggi sono tre anni che sei qui, amore mio… Tre anni che tutto ha un senso. Ti amo piccola Grace!”.

L’amore che Stash, presto sul palco di Sanremo 2024, ha sempre mostrato sui social per le sue due bambine e la compagna Giulia Belmonte, è veramente immenso. Era il 2020 quando il musicista aveva pubblicato una foto mentre annunciava la nascita della piccola Grace, nello scatto la neonata aveva appena 10 giorni e lui scriveva così: “Spero di essere sempre la tua certezza… Come sei tu per me”. Anche nelle immagini dall’ospedale, poche ore dopo il parto, Antonio Fiordispino, aveva avuto parole preziose:

È appena nata Grace… E io sembro un cretino che fa avanti e indietro per i corridoi dell’ospedale per la gioia ed euforia che sto provando ora… Non ci sono parole per raccontare la felicità che stiamo vivendo in questo momento. Giulia è stata fortissima ed è andato tutto alla grande!!! Brava mami, sei immensa! Grazie a tutti per gli auguri!

Anche la notizia della gravidanza della secondogenita, Imagine, era stata data a mezzo social, con un post su Instagram il 6 aprile del 2022, postando una foto dell’ecografia tra le corde di una chitarra. Anche in quella occasione il frontman dei The Kolors aveva voluto condividere le sue emozioni: “Dentro di me è stato tutto un po’ strano perché se da un lato il palco e i concerti mi regalano botte potentissime, dall’altro sto vivendo la gioia più grande dal punto di vista umano/sentimentale. Oggi sono tornato a casa e non immaginate cosa ho provato quando ho abbracciato la mia piccola grande famiglia dopo questi giorni… Giuro è indescrivibile!”.